Des volumes d’investissements records

Au 1er trimestre 2022, le marché de l’investissement résidentiel a atteint 3,1 Mds d’€, et s’inscrit pleinement dans la dynamique observée ces deux dernières années. Le trimestre a ainsi été boosté par l’acquisition d’un portefeuille français de la CDC par CNP Assurances pour 2,4 Mds d’€. Hormis ce portefeuille qui occupe une grande partie du volume, le reste des montants investis montrent que le neuf prend une place prédominante.

« Compte tenu du manque d’offre dans l’existant et des exigences de plus en plus pressantes en matière de normes environnementales, le neuf devient la cible des investisseurs qui cherchent à accroitre leur exposition au résidentiel », commente Sébastien Lorrain, Directeur Résidentiel de CBRE France.

« Si les investisseurs institutionnels classiques cherchent à pénétrer plus massivement le marché, pour autant, les opérateurs de logements intermédiaires et sociaux continuent d’être très présents sur le marché résidentiel français. » ajoute-t-il.

Avec 20% du volume investis sur le résidentiel géré, la tendance pour ces produits alternatifs se consolide et démontre à nouveau tout l’intérêt pour cette typologie de logement serviciel, en particulier le coliving.