Pour restaurer la confiance des bailleurs, le président de la Fédération Nationale de l’Immobilier propose un dispositif qui permettrait d’investir aujourd’hui dans le neuf ou l’ancien, de payer ses impôts sur les revenus locatifs pendant 10 ans puis au bout de 10 ans de détention, de profiter d’une exonération sur les revenus locatifs perçus.

Suite à ces déclarations, Aurélien Toulouse, fondateur de Victor Investissements réagit : "Dans la dynamique complexe de notre système fiscal, la réflexion sur l’imposition et son impact sur la dynamique d’investissement devient cruciale. Le modèle proposé par la Fnaim suscite des interrogations légitimes, notamment sur l’efficacité incitative des impôts actuels. Les charges financières liées aux travaux et à l’ameublement créent déjà une pression budgétaire sur les acheteurs, limitant ainsi la capacité d’investissement. Ce dispositif favoriserait donc, malheureusement, les propriétaires établis au détriment des nouveaux entrants sur le marché. De plus, la pérennité des politiques fiscales à long terme demeure incertaine, soulevant la nécessité de maintenir une certaine flexibilité pour s’adapter aux évolutions futures. L’exemple concret de nos 350 clients qui ont opté pour l’achat de biens locatifs grâce au LMNP démontre la puissance de ce modèle. Avec ce dispositif, comment inciter davantage de personnes à embrasser cette voie aujourd’hui, sachant qu’elles ne bénéficieront d’une exemption fiscale que dans 10-15 ans ? Finalement, le défi réside dans la création d’un équilibre, où les incitations fiscales encouragent l’investissement sans créer d’inégalités car il est essentiel de reconnaître que ceux qui peuvent se permettre d’attendre 10 ans sont souvent ceux qui ont déjà les moyens. Ainsi, notre démarche fiscale doit être à la fois perspicace, équitable et orientée vers un avenir financier inclusif pour tous."