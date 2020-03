Le boom de la gestion locative à la montagne

Acheter à la montagne, c’est aussi faire le choix de la location saisonnière. Depuis quelques années, de nombreux projets de logements neufs en résidence voient le jour dans plusieurs stations des Alpes. Proposant des prestations hôtelières, ces nouvelles résidences sont de plus en plus prisées car elles permettent d’en confier la gestion locative à un tiers.

« Outre l’investissement sécurisé que représente l’immobilier de montagne, la gestion locative permet de dégager un rendement annuel, en particulier dans le haut de gamme, entre 3,5% et 4% brut. Une rentabilité appréciable et un investissement dans la pierre qui reste rassurant. », indique Charles-Antoine Sialelli, Directeur Alpes chez Athena Advisers, avant d’ajouter : « Pour obtenir un rendement élevé, le plus intéressant est de choisir le statut de Loueur en Meublé Non Professionnel (LMNP) permettant, entre autres, de récupérer la TVA au taux de 20%, sous certaines conditions ».

Le choix d’une station qui vit toute l’année

Une vraie tendance se dessine dans l’investissement à la montagne : si autrefois il s’agissait d’un achat plaisir pour passer l’hiver sur des skis et profiter de balades au grand air, aujourd’hui les acheteurs souhaitent aussi pouvoir profiter des joies de la montagne en été. En moyenne, le taux d’occupation pendant la saison hivernale oscille entre 18 à 20 semaines. Afin de rentabiliser son achat, le choix d’une station en altitude est nécessaire pour garantir un taux d’enneigement suffisant, mais les activités proposées en été sont aussi devenues une condition essentielle pour cibler une clientèle la plus large possible.

« Le choix d’une station qui vit toute l’année est devenu un critère important pour les acheteurs. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, Chamonix est par exemple plus fréquentée en été qu’en hiver. De nombreuses villes de montagne organisent des événements aussi bien l’été que l’hiver pour attirer les voyageurs. », explique Charles-Antoine Sialelli. « Aujourd’hui un client préfèrera choisir une autre station des Alpes s’il trouve un bien cochant sa liste de critères plutôt que d’être fidèle à un endroit qu’il connaît. »

Une montée en gamme des biens à la montagne

Depuis quelques années, Athena Advisers observe un changement dans la demande de la part de ses clients : « Entre 2005 et 2020, les surfaces moyennes ont doublé : les 2 pièces sont passés de 20 à 40 m², les 5 pièces de 100 m² à plus de 200 m². Les équipements aussi ont évolué en 15 ans : si jacuzzi et home cinema étaient le nec plus ultra du luxe, aujourd’hui c’est plutôt la présence d’un grand espace bien-être, d’une piscine intérieure et de restaurants. Parce qu’ils peuvent plus facilement proposer ce type d’équipements, les appartements neufs ont particulièrement le vent en poupe, surtout lorsqu’ils disposent d’une équipe de maintenance, d’un service de ménage, de conciergerie... »

Exemple de résidence d’exception à la montagne et concentré des tendances actuelles, Athena Advisers propose d’investir dans un magnifique projet hôtelier et résidentiel, Six Senses Résidences Crans-Montana. Ce projet est situé dans les Alpes suisses, à Crans-Montana, une des destinations de ski les plus plébiscitées de Suisse. Reconnu « Leader en développement durable » en 2017, puis élu meilleur groupe hôtelier de luxe au monde en 2018 par le Global Wellness Summit, Six Senses fait rimer luxe avec écologie et porte une attention au bien-être et aux soins réputée dans le monde entier. L’hôtel, qui ouvrira ses portes en juin 2021, comprendra 47 suites luxueuses et 17 résidences de prestige de 220 m² à 348 m² qui pourront être confiées par leur propriétaire à Six Senses pour la gestion locative, l’occasion d’être chez soi tout en bénéficiant des services 5 étoiles du groupe hôtelier assurés toute l’année. Six Senses Crans-Montana sera doté d’un centre de bien-être de 2 000 m2 (spa, soins, salle de sport…), de 2 restaurants ainsi que d’expériences comme des activités en plein air, des excursions… Dotées de vues panoramiques et de terrasses parfaitement exposées, 13 des résidences sont ouvertes aux non-résidents suisses, une opportunité unique que propose Athena Advisers aux investisseurs internationaux d’acquérir un bien dans les Alpes suisses jusqu’à 241 m2, de 2 à 5 chambres (avec leur salle de bains attenante), à partir de 7,83 millions de francs suisses (7,34M €). « Ce prix comprend le pack ameublement Six Senses pour que les acquéreurs n’aient plus qu’à poser leurs valises. Six Senses assure la gestion hôtelière des résidences si les propriétaires le souhaitent, offrant la plus grande flexibilité et un usage sur mesure. », précise Charles-Antoine Sialelli.

Cette nouvelle offre comportant à la fois spa, restaurants, hôtel et résidences incarne la réponse aux attentes d’une clientèle habituée au luxe engagé de Six Senses. Grâce à son positionnement, sa conception, ses installations et ses services, le projet introduit un tout nouveau niveau dans l’industrie du bien-être au sein d’hôtels, une industrie qui vaut actuellement plus de 4 000 milliards de dollars et représente plus de 5% de la production économique mondiale, et continue de croître chaque année - avec une croissance de 6% sur un an depuis 2016 (chiffres du Global Wellness Institute).