Interhome élargit son modèle commercial pour inclure la location à long terme d’appartements de vacances et conclut des baux de plusieurs années pour 20 appartements dans les « LocTowers » à Locarno en Suisse. Le Local Service Office (LSO) déménage également à Locarno et se trouve désormais directement dans les « LocTowers ».

Le loueur de logements de vacances suisse Interhome Group élargit son modèle commercial : alors qu’il proposait uniquement des appartements et maisons privés pour des périodes de vacances plus ou moins longues, il loue désormais des logements sur le long terme dans de nouvelles constructions.

En tant que premier projet, Interhome a conclu des contrats de location de plusieurs années pour 20 appartements dans les « LocTowers » à Locarno. Avec ce modèle commercial optimisé, Interhome Group n’est plus seulement responsable de la location et de la commercialisation des appartements de vacances, mais aussi de l’aménagement intérieur. Les appartements dans les « LocTowers » ont tous été meublés et équipés par Interhome. Les logements du nouveau projet résidentiel élégant sont situés dans un emplacement privilégié, à proximité du centre-ville de Locarno et de sa Piazza Grande, sur les rives du lac Majeur et sont bien desservis par les transports en commun. Leur situation est parfaite pour les vacances ou par exemple aussi pour un séjour de "workation" au Tessin. Les appartements peuvent être réservés sur www.interhome.fr depuis le 1er juillet 2022.

« Ce nouveau type de coopération pour Interhome Group offre une valeur ajoutée à nos partenaires commerciaux et à nos clients, ainsi qu’à la destination touristique elle-même. Nous nous réjouissons de pouvoir investir davantage dans de tels projets à l’avenir », a déclaré Roger Müller, Chief Procurement Officer Interhome Group. Nouveau site LSO

À Locarno, une autre innovation a émergé : le 1er juillet 2022, l’équipe de Franco Canonico, Regional Manager Ticino, a déménagé son bureau de la succursale Hotelplan aux « LocTowers ». Les clients peuvent donc désormais récupérer les clés d’un appartement de vacances autour de Locarno directement dans les nouveaux locaux et profitent d’un service personnalisé.