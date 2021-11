À proximité de la Seine, dans le quartier Bellini à Puteaux, BNP Paribas Real Estate lance la construction d’INSPIRE, premier immeuble de bureaux en structure bois situé au sein de l’Opération d’Intérêt National Paris La Défense. Novateur par sa structure, INSPIRE est en parfaite adéquation avec les nouvelles ambitions de Paris La Défense de devenir un quartier d’affaires décarboné. INSPIRE proposera une nouvelle façon d’envisager la vie au bureau.

« Cette nouvelle construction s’inscrit dans la vision partagée par l’Etablissement public de Paris La Défense qui souhaite faire de Paris La Défense le premier quartier d’affaires bas-carbone. Cette politique entre en résonnance avec les engagements de BNP Paribas Real Estate qui a pour volonté de réduire l’empreinte carbone de ses réalisations tout en concevant des espaces de travail et de vie axés sur le bien-être des occupants et adaptés aux nouveaux enjeux climatiques et sanitaires » précise Olivier Bokobza, Président des activités de Promotion de BNP Paribas Real Estate.

Une implantation dans un environnement en pleine mutation

INSPIRE est un immeuble de bureaux et de services de 22 000 m², s’élevant sur sept niveaux, classé Code du Travail. Il proposera des plateaux de 2 600 m² ainsi que différents espaces intérieurs et extérieurs propices à la rencontre et aux échanges. Cette conception disposera de toutes les aménités logistiques et servicielles pour l’implantation d’un siège social mais également de la souplesse nécessaire pour une commercialisation multi-preneurs.

Situé à l’intersection entre le centre d’affaires de La Défense et le quartier résidentiel de Puteaux, l’immeuble bénéficiera de la richesse de ces deux territoires à la fois animés et commerçants. Il profitera, à proximité immédiate, d’une desserte d’exception : RER A, Métro ligne 1, plusieurs lignes de bus et bientôt le RER E et la Ligne 15 du Grand Paris Express. Le quartier Bellini, et la rue Arago en particulier, font par ailleurs l’objet d’une requalification qui améliorera le paysage urbain et augmentera l’offre commerciale à proximité immédiate.

Une architecture élégante tournée vers le bien-être des utilisateurs

Dans la continuité de cette requalification, BNP Paribas Real Estate et l’équipe de conception ont souhaité inscrire INSPIRE dans un cadre paysager de qualité. Un bel espace végétalisé de 340 m² autour de l’édifice apportera une respiration urbaine, source de bien-être et d’apaisement. Dans ce jardin, une trentaine d’arbres seront plantés pour permettre de lutter contre les îlots de chaleur.

En forme de couronne, le bâtiment accueillera en son cœur un atrium monumental. L’architecte Anthony Béchu a souhaité doter l’immeuble d’une entrée majestueuse baignée de lumière, ouverte vers La Défense. Conscient des attentes des utilisateurs qui voient de plus en plus leur lieu de travail comme un espace d’échanges, le cabinet d’architecture a imaginé un hall double hauteur conçu pour être le centre névralgique d’INSPIRE, un lieu de rencontre et de convivialité. A leur disposition, une offre de snacking et Juice Bar.

Egalement en rez-de-chaussée de l’immeuble, un fitness et une brasserie complètent l’offre de services.

Crédits : Agence d’architecture Béchu + associés

La conception de l’immeuble s’est entièrement tournée vers le bien-être des utilisateurs : lieux de convivialité, restaurants d’entreprise en duplex avec un jardin et une terrasse, larges escaliers, verrière zénithale qui baigne de lumière un atrium à la fois lieu d’échanges et de travail, balcons, terrasse extérieure végétalisée et accessible de 1 500 m²... INSPIRE sera un lieu où il fera bon vivre et travailler.

En infrastructure, l’immeuble disposera d’une mezzanine et de deux niveaux de sous-sols accueillant une aire de livraison, 227 stationnements autos, 120 places motos et un local pour les vélos.

Une conception durable, soucieuse de l’environnement

INSPIRE a pour ambition d’avoir un faible impact carbone. Exemple probant de cette volonté : l’ossature de l’immeuble sera en bois, un matériau issu de forêts éco-gérées vertueux sur les plans thermique, hygrométrique et acoustique. Ce choix constructif répond aux ambitions de développement durable de BNP Paribas Real Estate, de la ville de Puteaux et de Paris La Défense.

Crédits : Agence d’architecture Béchu + associés

INSPIRE vise une triple certification environnementale : HQE Bâtiments Durables, BREEAM et OSMOZ, une certification axée sur le cadre de vie. En parallèle, trois labels sont également ciblés : le label E+C- avec un niveau E2C1, le label BBC Effinergie ainsi que le label Biodivercity.

Depuis cet été, les travaux de démolition sont en cours. Une étude sur la réutilisation des matériaux et des déchets a été confiée à R-Use afin de valoriser au mieux leur seconde vie. La construction sera réalisée en corps d’états séparés et démarrera au printemps 2022. La livraison d’INSPIRE est prévue au troisième trimestre 2024.

Chiffres clés

22 000 m² dont 19 500 m² de bureaux (environ 1 800 postes de travail)

2 500 m² de commerces et services

1 500 m² de roof-top végétalisé et 340 m² de jardins privatifs en pleine terre soit près de 2 000 m² d’espaces verts

600 m² de terrasses accessibles

Acteurs du projet