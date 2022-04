Il s’agit de la 9e acquisition d’Inovalis REIT en région parisienne, confortant ainsi son positionnement sur ce marché avec un immeuble de haute qualité et compétitif, des locataires diversifiés et solvables dans une zone de bureaux stratégique, proche de La Défense, premier quartier d’affaires européen.

Un immeuble aux nombreux atouts

Situé à Nanterre à la lisière de la commune de Puteaux, cet immeuble de bureaux de 11,000 m² en R+5 et livré en 2014, est à proximité immédiate du quartier de La Défense.

Jouxtant le nouvel Eco-quartier des bergères dont l’achèvement est prévu pour 2025, l’immeuble Le Gaia bénéficie d’un environnement qualitatif et dynamique qui sera encore renforcé par la réalisation du programme de rénovation d’ampleur du Parc sud porté par la ville et la région. (Récompensé par le prix de l’innovation urbaine).

Le Gaia affiche d’une double certification HQE et BBC Effinergie et se voit doté d’un système GAPEO lui conférant un niveau d’efficacité énergétique remarquable de 25 kWh/m²/an.

Par ailleurs, le loyer moyen en ligne avec le marché ainsi qu’un ratio de charge d’exploitation maitrisé permettent à l’immeuble de se positionner de manière très compétitive sur son marché.

En complément de larges espaces de bureaux rationnels et lumineux avec vue sur le Mont Valérien, le Gaia s’ouvre sur un hall spacieux et moderne. L’immeuble propose également plusieurs services de qualité, tel qu’un restaurant avec terrasses extérieures, salles de réunions, espace lounge, coworking et terrasses privatives.

Des atouts qui ont permis au Gaia de capter de la majeure partie de la demande placée de la zone, y compris en pleine crise du Covid, et d’afficher ainsi un taux d’occupation de plus de 85%.

Une acquisition menée par Inovalis S.A. et apportée par Advenis Conseil en tant que courtiers, le financement sourcé par Inovalis S.A. et mené par DZBank avec leur première transaction en France, le conseil juridique a été fourni par l’Office notarial Oudot&Asscoiés, représenté par Pascal Potier, CBRE Audit pour la due diligence technique, et JLL comme évaluateur.

"Cette acquisition signe le renforcement d’Inovalis REIT sur le marché français. Conformément à sa stratégie d’investissement sur des marchés matures et consolidés, cette opération confirme également l’objectif affiché du REIT de renforcer ses positions sur des actifs de rendement de haute qualité environnementale." déclare Khalil HANKACH, Directeur Général d’Inovalis.