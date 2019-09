Pionnier du e-commerce et leader français du high-tech online, le Groupe s’engage durablement sur le site en signant un bail de 10 ans ferme.

Situé 2, rue des Erables, au cœur de la Techlid et de la ZAC du Puy d’Or, cet ensemble immobilier de haut-standing, livré en juillet 2017, est composé de trois bâtiments formant un véritable campus. Doté d’un cadre exceptionnel, le campus LDLC rassemble les bureaux, l’Ecole LDLC et un bâtiment de services. Celui-ci propose à ses occupants un amphithéâtre, un espace de co-working, un salon VIP, une salle de sport, un grand réfectoire façon bistrot, des espaces extérieurs avec terrasses et de nombreux espaces de divertissement.

Dans cette transaction, BNP Paribas Real Estate Investissement Lyon était conseil de l’acquéreur et du vendeur dans le cadre d’un mandat exclusif.