Monaco demeure le marché immobilier de luxe le plus cher du monde, avec un prix moyen actuel de 48 800 € par m2, indique le Conseil international en immobilier Savills. Un peu plus de 2,7 milliards d’euros d’actifs résidentiels de luxe ont été vendus en 2018, en hausse de 31%, avec un prix de vente moyen de 5 200 000 €.

Le prix moyen du m2 dans la Principauté a considérablement augmenté de 18% en 2018, à un moment où de nombreuses destinations résidentielles prisées à travers le monde voient leurs prix ralentir, parfois même baisser. Les valeurs moyennes de l’immobilier résidentiel de luxe pour Monaco sont maintenant 237% plus élevées qu’à Paris, 176% plus élevées qu’à Londres et 10% plus élevées qu’à Hong Kong.

Prix prime : prix par m2 dans le monde

Le volume des transactions a également augmenté de 15% en 2018 par rapport à l’année précédente. Les ventes d’actifs neufs ont augmenté de 44% avec 72 ventes, un record pour Monaco. Cependant, ils ne représentaient que 14% des ventes totales, les stocks de revente continuant de dominer le marché.

Les transactions d’un montant supérieur à 5 millions d’€ ont également augmenté de manière notable. En 2018, il y a eu 142 transactions, en hausse de 42% par rapport à 2017 et près du double enregistré il y a cinq ans. Sous l’impulsion des familles qui s’installent à Monaco, les ventes d’actifs de quatre chambres, ainsi que celles des demeures plus grandes ont augmenté de 59%, tandis que les ventes de studios ont diminué de près d’un quart.

Occupant un espace plus petit que Central Park à New York, Monaco accueille 38 000 habitants originaires de 139 pays différents.

« Nous avons constaté une augmentation notable de la demande des acheteurs britanniques, moyen-orientaux, turcs et grecs au cours de 2018. », a déclaré Irene Luke, directrice de Savills Monaco.

Monaco est également le marché le plus cher dans le secteur de la location d’immeubles résidentiels de luxe avec une valeur locative moyenne de 1 200 € par m2. Posséder ou louer un bien à Monaco est l’une des conditions d’obtention du titre de résident monégasque, ainsi, nombreux choisissent de louer dans un premier temps, afin de tester le mode de vie de Monaco, avant de s’engager à long terme.

Valeur locative résidentielle annuelle par m2 en 2018

« Monaco jouit d’une réputation inégalable parmi les grosses fortunes internationales et nous nous attendons à ce que la demande de biens immobiliers continue de se répandre dans le monde entier. Il existe un énorme déséquilibre entre l’offre et la demande qui continuera d’exercer une pression à la hausse sur les prix, cependant nous ne nous attendons pas à ce que les valeurs augmentent au même rythme que celui observé en 2018 car, partout dans le monde, les acheteurs sont de plus en plus attentifs aux prix. » déclare Sophie Chick, directrice World Research chez Savills.