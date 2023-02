Au total, plus d’un milliard d’euros ont été investis sur l’ensemble des actifs résidentiels au quatrième trimestre, soit une hausse de 59% par rapport au trimestre précédent qui affichait 629,1 millions d’euros d’investissements. Dans le détail, on enregistre 817 millions d’euros pour la typologie des actifs classiques et 226 millions d’euros pour les actifs gérés (résidences seniors, étudiantes et coliving).

Sur l’ensemble de l’année 2022, les 5,6 milliards d’euros investis se répartissent comme tels : 4,3 milliards pour les actifs classiques, soit une baisse de 31% par rapport à 2021, et 1,3 milliards pour les actifs gérés, soit une hausse de 27% par rapport à 2021.