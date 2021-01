Après une année marquée par des périodes successives de confinement et couvre-feu, Liberkeys, agence immobilière digitale, dévoile une étude, réalisée en partenariat avec Poll&Roll, sur les nouvelles envies des Français en termes de logement. Si les Français semblaient décidés à déménager est-ce que cela fait réellement partie de leurs résolutions pour 2021 ? Cette étude a été menée du 17 au 21 décembre auprès d’un échantillon de 500 personnes représentatives de la population française.

Une volonté de déménager qui reste forte !

A l’issue du premier confinement, de multiples enquêtes et sondages ont fait écho de la volonté des Français de quitter les grandes villes pour vivre dans des logements plus grands ou plus proches de la nature. Face aux résultats de ces enquêtes, la plupart des professionnels du secteur doutaient d’un réel passage à l’acte pensant que les français feraient face à un retour à la réalité

L’étude publiée ce jour révèle qu’en dépit de ce "principe de réalité", un très grand nombre de français prévoit toujours de déménager. Ils sont en effet aujourd’hui 40% à avoir comme résolution de déménager ! Et si 7% ont déjà sauté le pas, 15% prévoient de le faire dès 2021. Cette tendance est relativement stable quelle que soit la région dans laquelle vivent les Français et leur catégorie socio-professionnelle mais elle varie fortement chez les 18-34 ans. En effet, ils sont près du double à avoir sauté le pas en 2020 et près d’1/4 pensent déménager en 2021.

Vivre à la campagne : la nouvelle résolution 2021

L’étude inédite publiée ce jour nous apprend également que pour ces français qui prévoient de déménager, les grandes villes n’ont plus la côte ! En effet 88% les délaisseraient au profit de la campagne et des villes moyennes.

La campagne est d’ailleurs la grande gagnante avec 50% des Français qui ont pour résolution d’y vivre. L’envie de ville moyenne n’arrive qu’en deuxième position (38%) suivi des grandes villes (12%). Cette tendance se retrouve chez les français vivant partout en France à l’exception des français vivant en région Parisienne pour qui le désir de ville moyenne est en tête (45% des habitants) devant le désir de campagne (30%) et de grande ville (21%).

Rénover son logement : la bonne résolution des Français qui ne prévoient pas de déménager

Cette étude nous apprend également qu’en matière d’immobilier, les bonnes résolutions ne concernent pas uniquement les français ayant décidé de déménager.

En effet, ils sont 1 sur 2 à prévoir d’entreprendre des travaux de rénovation afin d’améliorer leur logement. L’amélioration du confort au quotidien arrive en tête (67%) devant la volonté de réaliser des économies d’énergie (21%) et le souhait d’augmenter la valeur de son bien (9%). En top 5 des projets de rénovation prioritaires pour les Français :

1- L’isolation/fenêtre

2- La salle de bain

3- La chambre

4- La cuisine

5- Le séjour