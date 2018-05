« Le marché immobilier de prestige est en excellente santé dans le monde et l’année qui vient de s’écouler a été marquée par une stabilisation du marché. En effet, comparé aux années précédentes, Sotheby’s International Realty ® a vendu plus de biens entre 20 et 50 millions en 2017 mais n’a pas enregistré de records mondiaux avec des transactions à 100 millions ou plus comme cela pouvait être le cas auparavant. En 2017, les acheteurs se sont donc montrés très actifs et plus raisonnables pour leurs achats immobiliers haut de gamme. », déclare Alexander Kraft, Président – Directeur Général de Sotheby’s International Realty France – Monaco, avant d’ajouter « Depuis janvier, à Paris, Sotheby’s International Realty a déjà vendu plus de 5 biens à plus de 20 millions d’euros chacun et d’autres biens sont en cours de vente. Par conséquent, l’année 2018 s’annonce déjà beaucoup plus active dans le très haut de gamme ».

« Le volume de ventes mondial 2017 est de 108 milliards de dollars versus 95 en 2016, dont 96 milliards de dollars aux USA et 800 millions de dollars en France. En termes de volume de ventes comme de prix des biens, la France est le deuxième marché derrière celui des Etats-Unis. Aussi, dans le top 11 des ventes significatives 2017*, la totalité d’entre elles a été réalisée aux Etats-Unis. », explique Alexander Kraft.

1. Vendue 41,1 millions d’euros (49M$), demeure de style colonial anglais en Floride (Etats-Unis), par Sotheby’s International Realty – Palm Beach Brokerage Demeure de style colonial anglais située sur près d’1,5 hectare de terrain, en bord de mer et avec 40 m de façade sur l’océan, cette élégante résidence de plus de 2 500 m², construite par Smith and Moore Architects, possède un luxueux salon avec vue spectaculaire sur l’océan. L’ensemble (la maison principale, la maison d’hôte et la cabane) comporte 8 chambres, 12 salles de bain et 3 salles d’eau.

2. Vendu 34,8 millions d’euros (41,5M$), un hôtel particulier à New York (EtatsUnis), par Sotheby’s International Realty – East Side Manhattan Brokerage L’hôtel particulier Clarence Whitman a été construit en 1898 par le prestigieux cabinet d’architecture Parish & Shroeder. La propriété, soigneusement rénovée à la fin des années 90, a bénéficié d’une attention continue de la part des propriétaires et a conservé un grand nombre de ses détails d’origine.

3. Vendue 27,7 millions d’euros (33M$), une propriété en Californie(Etats-Unis), par HÔM Sotheby’s International Realty Surplombant l’une des plus belles étendues de la côte californienne, cette immense propriété comprend 8 luxueuses villas en bord de mer, au cœur de Laguna Beach.

Les villas alliant élégance contemporaine, luxe et confort sont conçues pour profiter pleinement d’une éblouissante vue sur l’océan, et ce aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur.

4. Vendu 26,1 millions d’euros (31,1M$), un domaine proche du Lac Tahoe dans le Nevada (Etats-Unis), par Sierra Sotheby’s International Realty Situé dans le Nevada à proximité du Lac Tahoe à Incline Village, ce bien spectaculaire au bord du lac était auparavant la propriété du magnat du casino Steve Wynn. Construite sur 2 hectares avec plus de 60 m de façade du lac, la maison de près de 3 900 m² comprend notamment 4 chambres, un théâtre, une salle de sport et un garage pour 4 voitures.

5. Vendue 25,2 millions d’euros (30M$), propriété de plus de 200 hectares en Californie (Etats-Unis), par Healdsburg Sotheby’s International Realty, Nichée au cœur du Comté de Sonoma, « le pays du vin », à 110 km environ au nord du Golden Gate Bridge de San Francisco, Lytton Springs est une exceptionnelle parcelle de 226 hectares, connue pour sa riche histoire viticole et dont la dernière vente a eu lieu en 1904. Cette immense propriété a la particularité d’être dotée d’un lac privé de 10 ha, de plus de 8 300 m² de constructions existantes et de trois sources naturelles comprenant de l’eau gazeuse, de l’eau minérale et de l’eau douce.

6. Vendue 25,2 millions d’euros (30M$), une maison contemporaine dans le Colorado (Etats-Unis), par Aspen Snowmass Sotheby’s International Realty Magnifique châlet contemporain perché au-dessus de la route avec une vue direct sur les montagnes d’Aspen, cette propriété se situe le long de l’une des rues les plus huppées de la région. Les baies vitrées de la résidence s’étendent sur un large panorama d’où l’on peut profiter de vues exceptionnelles du Col de l’Indépendance au Mont Sopris des Rocheuses du Colorado.

7. Vendu 23,5 millions d’euros (28M$), un luxueux domaine en Floride(Etats-Unis), par Sotheby’s International Realty – Palm Beach Brokerage Cette luxueuse propriété, inspirée des Bahamas, a été construite sur-mesure en 2010 à la demande de la star internationale Céline Dion pour elle et sa famille. Située sur l’île huppée de Jupiter Island en Floride, cette demeure sur 2,2 hectares possède entre autres plus de 100 m de terrain donnant directement sur l’Océan Atlantique.

8. Vendue 21,8 millions d’euros (26M$), une maison à New York(Etats-Unis), par Sotheby’s Internationa Realty – Southampton Brokerage, Tower House est une superbe maison de style Shingle (recouverte de bardeaux) avec piscine, spa, court de tennis et cottage attenant. Des aménagements modernes et équipements ultramodernes se mêlent à la perfection avec le design primé de Kean Development, ce à quelques minutes seulement de la plage et du village.

9. Vendu 21,1 millions d’euros (25,2M$), un domaine en Floride(Etats-Unis), par Sotheby’s International Realty – Palm Beach Brokerage Idéalement localisée au nord de Palm Beach, cette propriété conçue par Peter Marino offre tout le luxe d’une vie insulaire tout en en conservant le charme. Son attention aux détails, l’utilisation de l’espace et le choix des matériaux, rendent cette résidence unique et impressionnante.

10. Vendue 19,3 millions d’euros (23M$), une résidence pour skier dans le Colorado (Etats-Unis), par LIV Sotheby’s International Realty Cette résidence de plus de 1 000 m² a établi le record de vente pour une maison familiale dans la Vallée de Vail. La propriété était initialement la résidence du mondain Vernon ‘Moose’ Taylor et de sa femme Ann Bonfoey, connus pour avoir fait de Vail une iconique station balnéaire à la renommée mondiale.

11. Vendue 18,4 millions d’euros (22M$), une propriété originaleen Californie (EtatsUnis), par HÔM Sotheby’s International Realty C’est la propriété la plus design qui a été construite à Crystal Cove récemment. Cette maison baignée de soleil offre une vue sans fin sur l’océan grâce à sa piscine à débordement.

« Dans le top des plus belles ventes 2017, on quitte ensuite les Etats-Unis pour un magnifique bien immobilier en Nouvelle-Zélande. », note Alexander Kraft. Cette grande et luxueuse propriété de bord de mer a été conçue pour préserver son intimité afin d’apprécier tout ce que la Nouvelle-Zélande peut offrir pour une tranquillité de vie à l’image de la douceur de ce pays.