Strasbourg souhaite donner une seconde vie à un immeuble de caractère en grès rose des Vosges construit en 1913. Le bien est partiellement occupé pour le moment par les services de la ville mais il sera libéré fin 2019.

Situé proche des commodités, sa proximité avec les transports en commun (L1 du bus et tram A, C, D et E à moins de 500 mètres) en fait un actif stratégique, notamment dans le cadre d’une réhabilitation en bureaux.

La ville de Strasbourg souhaite conserver un usage de bureaux pour ce bien ; les projets comportant une partie réservée aux acteurs du coworking ou de l’économie collaborative seront valorisés par la collectivité.