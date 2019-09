Cette offre unique sur le marché français redonne le pouvoir aux particuliers en leur proposant des biens immobiliers neufs sans commissions cachées au meilleur prix, en rétrocédant intégralement la commission de commercialisation attribuée par les promoteurs et en donnant le choix du niveau de services souhaité...

Fort de son savoir-faire de 15 ans, Patrimoine Store se met au service des français qui souhaitent acquérir de l’immobilier neuf en leur proposant un prix négocié, transparent, sans aucun coûts cachés. Le principe est simple : retirer l’intégralité de la commission du promoteur dédiée à la commercialisation (jusqu’à 12% TTC) et laisser à l’investisseur acquéreur le choix des services. Ainsi, les clients achètent au prix réel, sans aucun frais supplémentaire, ce qui leur permet d’adhérer à des services sur mesure mis en place par Patrimoine Store afin de ne plus être seuls face à leur investissement et ce jusqu’à la revente. De son côté, Patrimoine Store ne se rémunère qu’en cas de succès entre 3,6 et 4,8% du prix du bien.

« Patrimoine Store change les pratiques du marché de l’immobilier neuf en redonnant le pouvoir aux particuliers. Fini les commerciaux dans les bulles de vente ou les intermédiaires sans réel pouvoir de négociation, le particulier reprend la main sur son projet d’investissement, à chaque étape, il décide et nous, nous défendons ses intérêts grâce à des services simples, sur-mesure et sans coûts cachés. Patrimoine Store a pour ambition de devenir l’acteur numéro 1 de l’immobilier de services en France » déclare Arnaud Groussac.

Patrimoine Store travaille avec de plus en plus de promoteurs qui souhaitent proposer à leurs acheteurs une totale transparence sur la commercialisation et les services. Nous avons conclu, à ce jour, des partenariats Cadre avec une dizaine de promoteurs régionaux et nationaux mais aussi et surtout qui jouent le jeu de la transparence. Beaucoup d’acteurs de la gestion patrimoniale, dont netinvestissement avec qui Patrimoine Store a signé un rapprochement stratégique au travers d’un partenariat industriel, adhèrent pleinement à cette démarche de transparence et de prix juste.