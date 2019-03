Après un démarrage de l’activité plus lent en début d’année et à l’approche de « printemps de l’immobilier », les banques ont actuellement en forte conquête !

Des baisses des taux inattendues, jusqu’à - 0,25 %

En mars, pour la première fois de l’année, les banques ont diminué leurs taux de crédit, de 0,05 % à 0,20%. Une grande banque nationale a même envoyé une nouvelle grille en recul de 0,25 % ! La baisse est donc la tendance qui domine alors que les taux étaient restés globalement stables ces dernières semaines à des niveaux déjà très bas.

« Nous n’avons pas eu de baisses aussi significatives depuis l’automne dernier. Ce nouveau recul des taux auquel on ne s’attendait pas s’explique par le recul des taux d’emprunt d’Etat français, de retour aux alentours de 0,5 % et par la volonté des banques de capter de nouveaux clients à un moment où traditionnellement les acheteurs sont les plus nombreux, le printemps de l’immobilier » explique Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer.

Les taux moyens sont actuellement à 1,30 % sur 15 ans, 1,50 % sur 20 ans et 1,70 % sur 25 ans mais avec des taux planchers négociés à 0,6 % sur 15 ans, 0,85 % sur 20 ans et 1,20 % sur 25 ans pour les meilleurs profils.

« Après un démarrage de l’activité plus lent en janvier-février en raison du climat social mais aussi des vacances scolaires, les banques se mobilisent pour gagner des parts de marché et séduire notamment les primo-accédants, clientèle de choix avec laquelle elles pourront mettre en place une relation de long terme. Pour capter ces nouveaux clients, elles ont actuellement prêtes à proposer des taux records ! Mais la clientèle plus mature qui bénéficie d’une large surface financière et d’une épargne souvent importante intéresse également fortement nos partenaires bancaires » explique Jérôme Robin, directeur général de Vousfinancer.

Exemples de profils bénéficiant actuellement de taux à moins de 1% sur 15 ans dans les agences Vousfinancer :

0,45 % sur 7 ans, au Perreux-sur-Marne, pour un emprunteur de 60 ans avec 6 000 €/mois de revenus pour l’achat de sa résidence principale (RP) en VEFA avec prêt relais

0,45 % sur 7 ans à Laval pour le rachat d’une partie de la résidence principale suite à un divorce. 70 000 € de prêt, 3500 €/mois de revenus, 100 000 € d’épargne.

0, 55 % sur 10 ans à Chartres pour un couple de retraité de 70 ans, avec 3100 € de retraite, pour l’acquisition de leur RP, prêt de 200 000 € avec 100 000 € d’apport.

0,56 % sur 12 ans et 0,96 % sur 20 ans à Laval, pour le financement d’un investissement Pinel avec deux lignes de prêts. Couple de 50 et 52 ans, 5000 €/mois de revenus, pas d’apport dans le financement mais de l’épargne…

0,60 % sur 15 ans à Laval pour un couple de hauts fonctionnaires, 30 ans, primo-accédants qui achètent leur RP, 280 000 € de prêt, 10 % d’apport, 80 000 € d’épargne, 6800 €/mois de revenus, achat RP

0,80 % sur 15 ans à Lyon, pour un fonctionnaire avec 8 000 €/mois de revenu, pour un achat à 330 000 € avec 150 000 € d’apport

0,85 % sur 20 ans à Château-Gontier, pour un couple de médecins, 31 et 32 ans, secundo accédants, 450 000 € de prêt, 9000 €/mois de revenus, 50 000 € d’apport