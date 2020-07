L’acquisition de ce portefeuille immobilier, constitué de 8 actifs de maisons médicalisées pour personnes âgées en Allemagne et d’1 Ehpad à Marseille (France), s’inscrit dans une opération de Sale and Lease back entre Icade et Orpea, leader mondial de la dépendance. Orpea, qui a assuré le développement de la plupart de ces immeubles, deviendra locataire et continuera d’assurer l’exploitation de ces établissements.

Le portefeuille, représentant un total de 906 lits et 143 appartements pour une surface totale de 55 043 m², est constitué principalement d’actifs neufs ou récents :

4 des 8 actifs situés en Allemagne sont en cours de construction et seront livrés au second semestre 2020 ;

Les 5 autres actifs sont d’ores et déjà opérationnels.

La durée moyenne des nouveaux baux qui seront mis en place au jour de l’acquisition est de 14 ans. Cette opération avec le Groupe Orpea s’inscrit dans une perspective de partenariat long terme. Le Groupe Orpea et Icade resteront notamment co-investisseurs dans trois des actifs situés en Allemagne. La finalisation de ces acquisitions, soumise notamment à l’accord de l’autorité de la concurrence allemande est attendue pour le 3ème et 4ème trimestre 2020 selon les actifs.

« Cette première transaction réalisée avec Orpea, un des leaders européens des soins aux personnes âgées, s’inscrit pleinement dans la stratégie d’Icade d’accompagner les grands opérateurs de santé dans leur stratégie de développement continentale. Elle marque la poursuite de la diversification internationale d’Icade en immobilier de Santé et porte à près de 580 M€ l’investissement de la Foncière Santé à l’international à date, dont c. 390 M€ en Allemagne, l’un des 3 pays ciblés hors France. Le marché de l’investissement en immobilier de Santé reste actif et nous sommes confiants sur la poursuite de cette dynamique. » Olivier Wigniolle, Directeur général d’Icade.

« Cette première opération d’externalisation réalisée avec Icade, l’un des principaux acteurs de l’immobilier de santé en Europe, est parfaitement en ligne avec la stratégie immobilière d’ORPEA de maintenir son taux de détention immobilière à 50%. De plus, Orpea reste co-investisseur avec Icade dans certains actifs, rendant le partenariat encore plus solide et attractif. Cette transaction s’inscrit dans le programme de cession de plus de 1,5 milliards d’euros d’actifs sur la période 2020-2024. L’intérêt des investisseurs institutionnels pour l’immobilier de santé reste soutenu et démontre la solidité et la résilience du secteur de la prise en charge de la Dépendance. » Yves Le Masne, Directeur Général d’ORPEA.