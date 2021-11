5 334 m2 de bureaux dans l’écoquartier Vidailhan, au sein de la ZAC Balma-Gramont.

INEA, leader du green building, annonce l’acquisition, auprès de MIDI FONCIERE 2, fonds géré par la société de gestion immobilière et financière MIDI 2i, de l’ensemble immobilier de bureaux ID Balma dans l’écoquartier Vidailhan, au sein de la ZAC Balma-Gramont, à l’est de la métropole toulousaine.

Celui-ci comprend deux bâtiments en R+4, offrant 5 334 m2 de surface utile et 162 places de parking, dont 155 sur deux niveaux de sous-sol. Achevés respectivement en 2015 et 2017, ces deux bâtiments sont loués à plus de 80 % à des locataires de premier plan, comme Sodexo, Deloitte et la plateforme de crowdfunding Wiseed.

« Avec l’acquisition d’ID Balma, nous étoffons notre patrimoine toulousain, réparti entre les principales zones d’activités de la métropole : la Cartoucherie, Basso Cambo, la zone aéroportuaire et à présent la ZAC Balma-Gramont, qui est un maillon fort du développement économique et démographique de Toulouse, souligne Arline Gaujal-Kempler, Directrice générale déléguée d’INEA. L’acquisition d’immeubles récents procurant un rendement immédiat fait partie de notre stratégie, en parallèle des investissements réalisés en VEFA et en blanc. »

« La vente de l’immeuble ID Balma s’inscrit dans un plan de cession que nous nous sommes fixé sur l’ensemble des fonds que nous gérons. Concernant MIDI FONCIERE 2, notre objectif est de clôturer ce fonds en 2022 », précise Jean-Luc Barthet, Président de MIDI 2i.

Cette opération a été concrétisée avec l’aide du cabinet CUSHMAN & WAKEFIELD Toulouse et les études notariales ALLEZ ASSOCIES et ROBIN, MILLET, DE CAMBIAIRE TOUSSAINT.