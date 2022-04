INEA, via sa filiale Flex Park dédiée aux parcs d’activités nouvelle génération, a fait l’acquisition le 23 mars 2022 auprès d’ICADE Promotion d’un ensemble de 10 871 m² à construire à l’est de Lyon.

La livraison est prévue au second semestre 2023.

Une situation idéale : aux portes de Lyon, dans le quartier d’affaires du Carré de Soie, secteur tertiaire et d’activités reconnu et desservi par de nombreux axes routiers et des transports en commun.

Un ensemble immobilier aux meilleurs standards : panneaux solaires en toiture, label BREEAM niveau Good minimum à la livraison.

4 bâtiments conçus par l’agence Z Architecture, parfaitement divisibles et adaptés à un large spectre de locataires utilisateurs.

« Icade Promotion, déjà très présente sur le marché tertiaire de la Métropole de Lyon, confirme, grâce à ce projet de Parc d’Activité nouvelle génération, sa capacité à se diversifier et à s’adapter aux nouvelles attentes du marché. Cette opération, qui illustre la poursuite de la bonne dynamique commerciale d’Icade promotion sur le segment tertiaire, confirme également le dynamisme du marché lyonnais et le rebond en particulier sur des secteurs bien identifiés comme celui du Carré de Soie » déclare Laurent DOYAT, Directeur Régional tertiaire Rhône-Alpes Auvergne d’ICADE PROMOTION

« Cette acquisition répond à l’objectif de développement de notre filiale Flex Park en régions. Aujourd’hui, Flex Park détient des parcs d’activité essentiellement situés en Ile-de-France. Avec cette acquisition de qualité, elle est désormais présente en régions à Bordeaux et Lyon. » ajoute Arline Gaujal-Kempler, Directrice générale déléguée d’INEA.

Cette opération a été concrétisée avec l’aide du cabinet Cushman & Wakefield Lyon et les études notariales ALLEZ ASSOCIES (Maître Dupont) et ALCAIX (Maître Gaschignard).