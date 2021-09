Près de 9 400 m2 de bureaux neufs en structure bois dans un environnement visant l’excellence environnementale.

INEA, leader du green building, annonce l’acquisition, auprès du promoteur/aménageur AVENTIM, de trois immeubles de bureaux en R+2 au sein du projet ARKO à Mérignac (33), au cœur de l’Opération d’intérêt métropolitain (OIM) Bordeaux Aéroparc.

Il s’agit d’une VEFA qui offre 9 396 m2 de surface locative (et 9 577 m² de surface de plancher), avec 240 places de parking. Cet ensemble, en structure bois provenant de forêts régionales labélisées PEFC, vise les certifications BEPOS et E+C-. Sa livraison est prévue en trois phases : 1er trimestre 2023, 3e trimestre 2023 et 1er trimestre 2024.

Les trois ouvrages, à proximité de l’aéroport, s’inscrivent dans un Parc économique et environnemental engagé - également développé par AVENTIM - qui comprendra à terme une superficie totale de 46 000 m2 répartie en bureaux, locaux d’activité et offre servicielle.

Dotés de panneaux solaires en toiture pour qu’ils soient positifs en matière de consommation énergétique, les bâtiments acquis par INEA seront reliés par des patios végétalisés et bénéficieront d’un système de récupération des eaux de pluie pour alimenter les nombreux espaces verts.

« Nous avons conçu ARKO en prenant l’usage comme point de départ. Ainsi, afin que les utilisateurs disposent d’un confort optimal et pour favoriser leur bien-être, le programme propose notamment des terrasses généreuses et des espaces baignés de lumière naturelle à chaque plateau » indique Axel MOTTE, Directeur Général Délégué et Associé & Directeur Régional Aquitaine d’AVENTIM.

« Nous avons été séduits par l’environnement propice au développement économique du projet ARKO et visant l’excellence en termes de biodiversité, de construction responsable, de mobilité, de préservation des ressources… Cette nouvelle acquisition est adaptée aux nouveaux modes de travail – les plateaux sont divisibles à partir de 180 m2 – et s’inscrit dans notre dynamique vertueuse d’acquisition d’immeubles performants sur le plan environnemental, avec l’objectif d’atteindre la neutralité carbone. » ajoute Arline Gaujal-Kempler, Directrice générale déléguée d’INEA

Cette opération a été concrétisée avec l’aide du cabinet CBRE Bordeaux et les études notariales ALLEZ ASSOCIES (Maître Dupont) et DUTOUR, DE RUL, LACOSTE, PAGES, PELLET-LAVEVE et DANDIEU (Maître Dandieu).