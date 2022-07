Le premier semestre 2022, scruté comme étant celui de la sortie de la crise du COVID par les professionnels du tourisme, s’est avéré plutôt positif de ce point de vue. Passé le variant Omicron en début d’année, les hôtels se sont progressivement remplis, ont affiché complets pendant les vacances, les ponts de mai, les week-ends et prévoient un été d’ores et déjà exceptionnel en termes de fréquentation.

CBRE, leader mondial du conseil en immobilier d’entreprise réagit aux chiffres du 1er semestre 2022.

Les Taux d’Occupation sont en hausse suite à la levée des restrictions sanitaires : en moyenne +28,9 % par rapport à l’année dernière.

Les Prix Moyens HT bénéficient également d’un retour important de la demande : en moyenne +41,3% par rapport à 2021.

Mécaniquement, le RevPAR qui bondit de 191% par rapport à l’année dernière permet ainsi à l’industrie hôtelière de reprendre des couleurs.

Des situations inégales subsistent

Certaines catégories d’hôtels souffrent encore néanmoins avec un retour de la clientèle plus lent : les hôtels Corporate et MICE (Meetings, Incentives Conferences and Exhibitions) en première ligne.

« Les touristes internationaux, quant à eux, reviennent progressivement (avec un retour marquant de la clientèle américaine) permettant aux grandes villes dépendantes de cette clientèle étrangère de souffler à nouveau » déclare Sami Mendi, Head of Hotels Investment Properties. Paris (+668,3% de REvPAR) et Nice (+513% de RevPAR) arrivent en tête avec une fréquentation multipliée par plus de 5 par rapport à l’année dernière.

Abondance de capitaux sur le marché au premier semestre

Les investisseurs, qui avaient été quelque peu attentistes en 2020, ont continué d’être actifs à l’acquisition en 2021 et au premier semestre 2022, misant sur la résilience et la capacité de rebond de cette catégorie d’actif.

« Le premier semestre 2022 affiche des volumes d’investissement renouant avec la moyenne décennale : 56 transactions ont été actées pour un volume total de 1 milliard d’euros. C’est un volume équivalent à 2021 et en ligne avec les volumes des meilleurs premiers semestres historiques. » précise Sami Mendil.

Près de 72% des volumes ont concernée des transactions en régions. Parmi les transactions notables, 2 Clubs Med ont été cédés : Samoens et Alpes d’Huez, respectivement à Perial Asset Management et BNP Paribas Real Estate Investment Management, deux institutionnels attestant de leur appétit pour le marché de l’hôtellerie de loisirs avec des preneurs à bail de premier rang.

Seulement 10% des volumes investis l’ont été en portefeuille. A noter néanmoins, la vente par Accor Invest d’un portefeuille de 31 fonds de commerces à Covivio qui a signé un bail avec B&B illustrant encore une fois le dynamisme du deuxième opérateur d’hôtel économique en Europe à faire grandir rapidement son portefeuille.

Autre transaction notable, l’acquisition par European Camping Group d’un portefeuille de 5 campings démontrant encore une fois l’intérêt des investisseurs pour le marché du loisir et de l’hôtellerie de plein air qui recensent une recrudescence de transactions ces dernières années.

De moins en moins de VEFA (Vente en Etat Futur d’Achèvement) sont recensées dans les volumes investis, les investisseurs précautionneux préférant les hôtels existants bénéficiant d’un historique d’exploitation et attestant de performances pérennes.

Des perspectives ternies par les incertitudes macro-économiques et politiques

Nous prévoyons une bonne année en termes d’investissements hôteliers : un pipeline important d’actifs est en discussion sur le marché et devrait nous amener à un volume d’investissement annuel proche de la moyenne décennale.

Les taux de rendement sont restés stables et soutenus, phénomène qui s’explique par une compétition accrue sur les transactions.

Malgré une abondance de capitaux à la suite des nombreuses campagnes de collecte, le spectre de la remontée des taux et de son impact sur le coût du financement plane désormais sur le marché, qui risque de ralentir la dynamique d’investissement. La pression sur les taux devrait alors s’inverser dans les prochains mois.

Nous anticipons également une activité accrue du côté des petites transactions (<25M€) nécessitant moins d’effet de levier et ayant moins recours aux financements bancaires. Une fenêtre s’ouvre en effet pour la catégorie equity rich sur les prochains mois.