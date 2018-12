Ce programme nommé "Orionhof" s’inscrit pleinement dans la démarche responsable de la société grâce à une conception respectueuse des futurs occupants et de l’environnement.

Ce projet est développé par Dolphin Trust, groupe spécialiste de la réhabilitation de bâtiments classés qui s’impose aujourd’hui comme l’un des principaux acteurs du marché de la promotion immobilière en Allemagne.

« Orionhof est déjà notre dixième projet en Allemagne. Il s’inscrit dans notre ADN : concilier sans cesse performance économique, impact social et responsabilité environnementale. Cela a été possible grâce à notre partenariat historique avec un acteur local majeur tel que Dolphin Trust qui connait parfaitement nos besoins et qui partage notre vision de l’immobilier responsable » explique Arnaud Monnet, Directeur général en charge du développement de l’ISR d’Horizon Asset Management.

Espaces verts, toitures végétalisées, production d’énergies renouvelables : une résidence durable au service du bien-être de ses occupants.

Le programme immobilier de 2 303 m2, qui se déploiera sur 3 immeubles pour un total de 26 logements, a été pensé pour répondre parfaitement aux besoins des seniors et des personnes handicapées. La programmation du site et la mise en place d’équipements spécifiques visent à offrir une meilleure indépendance à ses futurs occupants.

Soucieux de l’environnement, le projet prévoit la création de nombreux espaces verts et des toitures végétalisées. Afin de rendre la résidence partiellement autonome en matière d’énergie et d’assurer une consommation d’électricité propre, une partie des bâtiments sera pourvue de panneaux photovoltaïques. L’ensemble de ces mesures permettra de répondre à la norme énergétique KfW55 fixée par l’ordonnance sur les économies : la résidence ne consommera ainsi que 55 % de la quantité d’énergie actuellement permise par la loi [1].

Idéalement situé en plein cœur de l’ancien quartier ouvrier « Auf der Horst », prisé des jeunes Allemands et des familles, le programme "Orionhof" est parfaitement desservi par les transports en commun et bénéficie de tous les services indispensables à la vie quotidienne (centres commerciaux, restaurants, supermarchés…). Le choix d’implanter une résidence destinée à des personnes âgées dans un quartier dynamique permet de faire coexister des populations diverses, contribuant ainsi à la mixité sociale et à la lutte contre les exclusions.

Forte demande et pénurie de logements : une réponse à des enjeux locaux

Du point de vue économique, cette opération s’inscrit une nouvelle fois dans la stratégie du groupe de s’implanter dans des villes à fort potentiel tout en répondant à un déficit de logements structurel.

Garbsen se situe à proximité immédiate d’Hanovre, 3e ville du nord de l’Allemagne après Hambourg et Brême. La capitale du Land de Basse-Saxe et ses périphéries profitent d’une situation géographique centrale en Europe et d’un hub de transports très développé (autoroute, aéroport, ferroviaire…), des atouts majeurs qui lui ont permis d’attirer les grandes marques du secteur automobile et financier. Elle bénéficie également d’une forte attractivité en matière universitaire principalement en Sciences et Santé, avec près de 40 000 étudiants [2].

La région d’Hanovre, déjà dense en matière d’habitat, doit faire face à une forte demande avec une progression de 3% de la population sur les 5 dernières années et une augmentation de 80% des prix et des loyers [3] sur la même période et seulement 2,6 % de logements vacants [4]. L’offre actuelle ne permet pas de satisfaire la demande immédiate et de résorber le déficit structurel, raison pour laquelle les pouvoirs publics ont mis en place un politique de soutien en faveur du secteur de logement.