Ce projet, qui constitue la 11ème opération d’Horizon AM en Allemagne, se traduira à terme par la mise sur le marché de 200 logements construits en respectant de hautes normes environnementales. Suite au succès de ses précédentes opérations en Allemagne, Horizon AM accélère son développement sur des actifs de haute qualité situés au cœur des grandes villes.

Ce nouvel investissement est situé sur la Pariser Straße (rue de Paris) dans le quartier de Charlottenburg-Wilmersdorf à l’ouest de Berlin. Il s’agit d’une opération « prime », située à proximité de la grande avenue commerçante de Berlin, Kurfürstendamm.

Ce projet est réalisé en co-investissement avec Dolphin Trust, acteur majeur du marché immobilier allemand, spécialisé en réhabilitation de monuments historiques et partenaire majeur d’Horizon AM. L’opération permettra de réhabiliter un bâtiment de 7.000 m² actuellement constitué d’une centaine de logements, pour en faire un ensemble résidentiel de 200 logements notamment destinés à des étudiants et des personnes seniors. En doublant le nombre d’appartements du bâti existant, l’opération se traduira par une augmentation de l’offre de logements.

« Cette opération permettra de répondre au défi de la pénurie de logements dans la capitale allemande, qui s’est traduite par une hausse des loyers berlinois d’environ 20% en 2018. Le but est de répondre aux problématiques d’exclusion sociale et de respect de l’environnement en redonnant vie à un actif immobilier sous-exploité » explique Arnaud Monnet, Directeur général d’Horizon AM. La réhabilitation du bâtiment se fera en tenant compte de hautes normes environnementales. Les travaux seront réalisés en privilégiant les énergies renouvelables et les matières premières issues de sources non polluantes.

Un objectif de marge brute de 12,4% par an

Le projet de la Pariser Straße est associé à un horizon d’investissement de 3 ans avec un objectif de marge brute de 12,4% par an.

Le fonds Opportunité Pierre 2, dont les souscriptions resteront ouvertes jusqu’en avril 2019, participe au financement de ce projet. L’opération s’accompagne dès à présent d’une nouvelle levée de fonds auprès d’investisseurs institutionnels. Le projet permettra enfin à Horizon AM de réinvestir les gains issus de son désinvestissement de précédentes opérations menées avec succès sur le territoire allemand, en particulier à Berlin, Leipzig et Hambourg.