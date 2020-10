6 ans après avoir été l’une des premières sociétés à démocratiser l’investissement immobilier via le crowdfunding immobilier, Homunity poursuit son développement pour mieux répondre aux attentes de ses 40 000 inscrits en proposant de l’investissement en SCPI, une solution d’épargne immobilière qui a prouvé sa résilience pendant cette période de crise économique et sanitaire.

La diversification est l’un des meilleurs moyens de répartir les risques et c’est encore plus vrai dans le contexte actuel. « Nous nous efforçons de rappeler régulièrement à nos investisseurs qu’il est important de diversifier leurs placements, c’est une règle que nous souhaitons également nous appliquer » précise Quentin Romet, Président d’Homunity. « Les SCPI proposent justement cette diversification du nombre d’actifs permettant d’arbitrer si nécessaire leur patrimoine et de gérer les baux de leur parc immobilier ».

C’est pour cette raison qu’Homunity propose désormais d’investir depuis sa plateforme dans 7 SCPI sélectionnées à partir de leur performance mais également de leur diversification en nombre de locataires et de thématiques : santé, résidentielle et diversifié. « Les SCPI Santé sont un bouclier intemporel pour l’épargne et la santé est aujourd’hui, plus que jamais, un enjeu majeur de notre époque. Des durées de baux très longs, conjuguée à une certaine imperméabilité aux aléas des cycles économiques du secteur de la santé, fait de ces SCPI un atout majeur en cas de crise », explique Quentin Romet. « De même, les SCPI résidentielles bénéficient d’une démographie favorable puisque les populations sont en constante augmentation et la pénurie de logements rend cette classe d’actifs particulièrement intéressante. »

« Notre Pôle Audit a rigoureusement sélectionné ces 7 SCPI parmi les 191 [1] du marché. Notre stratégie n’est pas de s’engager avec un grand nombre de SCPI, bien au contraire, nous privilégions la qualité à la quantité ».

Un placement résilient et complémentaire au crowdfunding immobilier

« Sans présumer de l’avenir, nous croyons à la résilience des SCPI », affirme Quentin Romet. Malgré la crise actuelle, la santé, la logistique et le résidentiel ont des taux de recouvrement de 100 % et même si certains secteurs comme les commerces ont été touchés, le rendement prévisionnel pour 2020 est de 4.54 %.

Avec cette nouvelle offre d’investissement dans la pierre-papier, Homunity offre à ses investisseurs - depuis une seule et unique plateforme en ligne - des produits d’investissements immobiliers diversifiés et complémentaires. En effet, le crowdfunding immobilier est un placement à court terme (12-24 mois) alors que la SCPI est un placement à moyen terme (minimum 8 ans). Aussi, pour le premier produit, l’investisseur récupère le capital et les intérêts à la fin de l’opération immobilière alors que pour le second, ils perçoivent les bénéfices trimestriellement. « Nos deux solutions d’investissement engagent des risques de perte partielle, toutefois la probabilité pour la SCPI est plus faible », conclut le président d’Homunity

En choisissant 7 SCPI avec un historique performant et qui ont prouvé leur résilience lors de la première vague, Homunity pourrait collecter plusieurs dizaines de millions et poursuit sa volonté de démocratiser l’investissement immobilier en rendant accessible, cette fois, l’investissement en SCPI.