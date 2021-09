Diplômé de l’ISG et titulaire d’un Master spécialisé en finance d’entreprise à l’ESG Management School, Matthieu Bigou, 39 ans, travaille depuis plus de 10 ans dans l’immobilier et la finance, dont 3 années passées en tant que conseiller en SCPI chez PERIAL, où il avait en charge la gestion et le développement du portefeuille client.

Fort de cette expérience, Matthieu Bigou assurera la promotion et le développement stratégique de l’offre SCPI de Homunity Patrimoine, plateforme d’investissement d’Homunity.com, auprès des partenaires, des investisseurs et sociétés de gestion.

« Je me réjouis de rejoindre Homunity Patrimoine pour continuer de développer le pôle SCPI avec les équipes en place. La forte résilience dont ont fait preuve les SCPI proposées et les attentes des investisseurs vis-à-vis de la pierre-papier sont des leviers qui permettront d’accélérer la croissance de l’offre. », déclare Matthieu Bigou.

Homunity Patrimoine propose à ce jour une offre de 6 SCPI dont la dernière SCPI de Sofidy, Europe Invest, destinée aux épargnants souhaitant diversifier leur patrimoine immobilier sur des actifs européens.