Homunity Patrimoine, plateforme spécialisée dans l’investissement, et ATLAND Voisin, société de gestion d’actifs immobiliers et financiers, annoncent la signature d’un partenariat de distribution. Ce partenariat permettra aux équipes d’Homunity Patrimoine de distribuer la solution d’épargne immobilière « pierre-papier », Épargne Pierre, gérée par ATLAND Voisin.

Plébiscitée depuis de nombreuses années par les « investisseurs-épargnants », la « pierre-papier » est aujourd’hui devenue l’un des placements préférés des Français. En effet, 7,4 milliards d’euros ont été investis dans les SCPI en 2021. Le montant de la collecte continue la progression entamée il y a déjà plusieurs années, illustrant le succès et l’intérêt porté à cette classe d’actifs qui a connu un rendement de 4,45 % [1] en 2021.

Désormais, Homunity Patrimoine intègre à son offre une SCPI gérée par le groupe Atland Voisin : Épargne Pierre. À ce jour, ATLAND Voisin gère un patrimoine immobilier de 1,8 milliard sous gestion ISR à travers la SCPI Épargne Pierre. Par ailleurs, il compte plus de 37 000 clients épargnants, et plus de 100 entreprises sont locataires du parc immobilier détenu. ATLAND Voisin déploie, depuis plus de 50 ans, une stratégie qui prône une démarche responsable, notamment à travers la labellisation ISR de la SCPI Épargne Pierre.

« À la croisée du monde de l’épargne et de l’immobilier, les SCPI permettent aux particuliers de se constituer un patrimoine et de le diversifier pour préparer leur retraite. À ce titre, elles attirent de plus en plus d’épargnants, qui sont à la recherche de revenus complémentaires et de diversification de leur patrimoine » déclare Jean-Christophe Antoine, président d’ATLAND Voisin.

En s’entourant de partenaires comme ATLAND Voisin pour poursuivre le développement de son offre « pierre-papier », la plateforme Homunity.com entend répondre à la demande croissante de ses investisseurs et renforcer sa position sur le marché.

Ce partenariat commercial s’inscrit dans la poursuite du développement d’Homunity.com et permettra de renforcer son offre auprès des investisseurs. « Nous sommes ravis de signer ce nouveau partenariat qui s’inscrit dans une stratégie d’expansion de l’offre d’Homunity Patrimoine permettant de mettre en avant notre résilience dans ce contexte de crise » argumente Quentin Romet, co-fondateur d’Homunity.com.