Ce premier investissement dans le résidentiel locatif en France concrétise l’extension stratégique engagée par Hines France et confirme ainsi l’évolution de la nature de ses investissements dans l’Hexagone. La société vient ainsi de réaliser via HECF sa première acquisition dans le secteur résidentiel. Huit ensembles immobiliers, totalisant près de 30 000 m2 et 500 appartements, vont donc rejoindre le patrimoine du fonds Core de Hines, celui-ci dépassant dès lors les 2 milliards d’euros.

Conçus et réalisés par Kaufman & Broad, ces logements, destinés à la location, visent des certifications environnementales aux plus hauts niveaux, et sont situés tant en région parisienne qu’au sein des principales métropoles régionales. Ces actifs localisés dans des marchés résidentiels présentant un déficit d’offres, ont l’avantage d’être parfaitement connectés aux transports en commun et situés à proximité des commerces.

« Cet accord avec Kaufman & Broad marque le début d’une collaboration entre nos groupes s’inscrivant dans la durée. Il témoigne de la mise en application de notre stratégie annoncée sur le secteur résidentiel, et je m’en réjouis vivement. Ce premier investissement conforte notre volonté de poursuivre notre conviction en résidentiel pour la résilience qu’il offre, et demain peut-être en y ajoutant une dimension servicielle. C’est d’ailleurs dans cette logique de croissance de nos activités résidentielles, appelées à représenter une part grandissante du portefeuille de Hines France, valorisé à 6,3 milliards d’euros, que nous nous sommes dotés d’une équipe de spécialistes du logement, dirigée par Julien Dunand. » explique Xavier Musseau, Président de Hines France.

Hines France entend aussi capitaliser sur sa connaissance internationale de l’immobilier résidentiel pour proposer d’autres formes d’habitat (le multi-family ou le coliving par exemple), tout en respectant les principes qui participent à son succès à travers le monde : confier le management de chaque pays à des équipes locales empreintes de la culture du territoire sur lequel elles opèrent, en mettant à leur disposition la puissance, la réactivité et la capacité d’innovation du groupe.

Cette cession de la 1re tranche du portefeuille « France Métropoles », réalisée avec le concours des équipes de CBRE, confirme la volonté de Kaufman & Broad de poursuivre sa stratégie de diversification de ses canaux de commercialisation auprès d’une clientèle institutionnelle de 1er rang tout en apportant une réponse à la carence de logements notamment locatifs du marché immobilier français.

« Ce premier accord conclu avec Hines France illustre notre volonté d’accompagner les investisseurs institutionnels publics et privés, tant français qu’internationaux, vers le logement locatif et d’instaurer avec eux une relation de qualité sur la durée. La part de nos ventes aux investisseurs institutionnels est en progression et nous pensons que cette tendance va se poursuivre. Le marché de l’investissement locatif institutionnel devrait être de plus en plus soutenu pour répondre aux besoins croissants de logements sur le territoire et nous continuerons à accompagner les investisseurs institutionnels pour développer leur offre locative en France, et notamment dans les métropoles où les marchés sont les plus tendus. » analyse Nordine Hachemi, Président Directeur Général de Kaufman & Broad.

Pour répondre à cet appel d’offres, Hines France était conseillée par l’étude notariale Lasaygues, le conseil en immobilier résidentiel Ikory Asset Management pour la due diligence et la partie technique, le cabinet d’avocats Lacourte Raquin Tatar ainsi que PwC sur le plan fiscal. Kaufman & Broad bénéficiait des conseils de Maître Christophe Sizaire du cabinet Zurfluh, Lebatteux, Sizaire et associés et de l’étude notariale Le Breton Notaires. Cette transaction a été réalisée par CBRE, conseil exclusif de Kaufman & Broad.