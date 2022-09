L’ensemble immobilier accueillera, dès sa livraison en 2024, les collaborateurs de plusieurs entités d’Eiffage. Ils bénéficieront d’un environnement de travail aux meilleurs standards dans un campus flexible doté de nombreux services.

Au cœur du "nouveau" Saint-Ouen, entre les Docks et le quartier Victor Hugo, La Distillerie est une opération ambitieuse. L’objectif est de développer un campus tertiaire alliant les plus hauts standards environnementaux, techniques et de confort, tout en préservant la façade historique de l’ancienne distillerie Ricqlès, emblème du passé industriel de la ville.

Déjà précommercialisé dans sa totalité, l’ensemble sera loué dès sa livraison – prévue au cours de l’été 2024 au groupe Eiffage, dans le cadre d’un bail de longue durée.

Imaginée par le cabinet B&B Architecture, La Distillerie conservera sur le boulevard Victor Hugo sa grande façade historique en briques rouges, typique des constructions à vocation industrielle des années 30. L’ensemble sera composé de deux bâtiments reliés par un rez-de-jardin dédié au partage et à l’offre servicielle. Il formera un campus horizontal d’une SUBL de 13 610 m² doté de 100 places de parking et de 200 m2 pour accueillir les vélos. L’immeuble de 5 niveaux, qui affiche une capacité d’accueil de 1 300 postes de travail, disposera de grands plateaux de plus de 2 000 m2 avec des hauteurs sous plafond de 2,70 mètres et d’un hall double hauteur ouvert sur le rez-de-jardin et ses nombreux services : conciergerie, salle de sport, espaces de restauration hybrides, business center.

Le projet offrira également à ses occupants 1 500 m² d’espaces verts et terrasses, dont un rooftop de 800 m² en cœur d’îlot, préservé de l’effervescence urbaine. Quatre patios ainsi qu’un jardin viendront créer des points de fraîcheur et de rencontres et contribueront à l’apport direct de lumière naturelle dans les espaces intérieurs.

« Quelques mois après l’acquisition de La Manufacture, nous investissons, une fois encore dans le nord parisien, dans une opération qui ouvre de nouvelles perspectives à un bâtiment initialement industriel. Ce projet correspond aussi à nos critères ESG : sur le plan environnemental, il devrait être l’un des premiers compatibles RE 2020 ; sur le plan social, il procurera à ses usagers un cadre original et dédié à leur confort. La dimension durable et écologique de l’opération nous a permis de la financer par le biais d’un crédit vert. » déclare Xavier Musseau, Président de Hines France.

La Distillerie vise les plus hauts niveaux des certifications et labels environnementaux (BBCA Excellent, BREEAM Excellent, NF HQE Excellent et E+C- niveau E2C2, WiredScore niveau Gold), une première pour un bâtiment en structure béton de cette envergure. 90 % des matériaux issus de la démolition seront réemployés « on site et off site ». À titre d’exemple, les briques de l’ancien bâtiment seront réemployées pour reconstruire une nouvelle façade. L’immeuble sera également vertueux en phase d’exploitation grâce à des consommations décarbonées, avec 80 % de ses apports de chaud et froid assurés par la géothermie. Cette dernière sera couplée à des panneaux rayonnants avec un régime de température favorisant le géo-cooling. Ce dispositif, associé à une gestion dynamique des besoins, permettra d’économiser 41 % de C02 sur les postes chaud et froid par rapport à une solution en chauffage urbain CPCU [2].

Les travaux, réalisés par Eiffage Construction, ont débuté en avril dernier. Hines France assurera le suivi de la VEFA puis l’asset management de La Distillerie. La livraison est prévue pour 2024, après les Jeux de Paris.

Pour cette transaction, Eiffage Immobilier était conseillée par le cabinet d’avocats August Debouzy et l’étude notariale VH 15 Notaires. Hines SGP était conseillée par le cabinet d’avocats Lacourte Raquin Tatar, l’étude notariale Lasaygues, DGFLA sur le plan fiscal, Theop sur les aspects techniques et environnementaux, Knight Frank pour le volet commercial, NCT pour la transaction de l’opération et Mayer Brown pour la mise en place du financement. La banque CA-CIB a financé l’opération pour le compte de l’acquéreur via un crédit vert et a été conseillée par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei et l’étude notariale Allez & Associés.