Proches les uns des autres, ces immeubles sont situés dans le pôle d’affaires de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), marché tertiaire mature qui affiche aujourd’hui un regain de dynamisme.

Hemisphere et un fonds institutionnel américain ont investi dans un portefeuille d’immeubles de bureaux existants dans le quartier d’affaires de Noisy Mont d’Est à Noisy-le-Grand. Ces actifs s’élèvent au cœur d’un quartier associant bureaux et commerces, desservi par le RER A (à 450 m des immeubles) et bordé par l’autoroute A4, secteur qui fait l’objet d’un programme de renouvellement urbain afin de consolider son attractivité. Le portefeuille, composé des immeubles Mercure, Uranus et Maille Nord IV, est actuellement loué à hauteur de 75 % auprès de 12 locataires, essentiellement issus du CAC 40, du SBF 120 ou du secteur public.

Mercure est un immeuble de bureaux de sept étages avec deux niveaux de parking (102 emplacements) en infrastructure, développant 6 115 m2. Livré en 2005, il est loué à 94 %.