Hemisphere et Herrmann Frères & Fils Immeubles viennent d’acquérir un immeuble résidentiel à Clichy (92). Poursuivant la diversification de ses investissements en dehors de l’immobilier de bureaux et de la logistique, Hemisphere élargit son champ d’intervention en s’engageant sur la filière résidentielle. En joint-venture avec Herrmann Frères & Fils Immeubles, la société vient d’acheter un premier immeuble de logements de 1 500 m2.

Hemisphere vient, en partenariat avec Herrmann Frères & Fils Immeubles, de réaliser son premier investissement en immobilier résidentiel. L’immeuble acquis est un ensemble à l’architecture Art déco datant des années 30. Situé 14 boulevard Victor Hugo à Clichy-sur-Seine, l’immeuble, qui se déploie sur sept étages, accueille 15 appartements (dont deux loués) et trois commerces en rez-de-chaussée. Le bâtiment est composé d’appartements 3-pièces avec double séjour, de standing et de belle facture (belles hauteurs sous plafond, moulures..) d’une superficie moyenne d’environ 90 m2. L’ensemble résidentiel acquis jouxte l’immeuble de bureaux e-conic aussi dans le giron d’Hemisphere, actuellement en cours de développement et qui va notamment accueillir le futur siège social de BIC début 2022. L’immeuble d’habitation s’élève donc près de la place des Nations-Unies, en cours de valorisation, qui concrétise la nouvelle entrée de Clichy face au Tribunal de Paris et le renforcement de la connexion avec le 17e arrondissement parisien.

Pour valoriser leur nouvel immeuble, les investisseurs travaillent sur un projet de rénovation des parties communes et des appartements vacants. La qualité et l’identité du bâtiment, la typologie des logements proposés et sa localisation dans un quartier Clichy-Batignolles en profonde mutation, desservi à partir de ce mois de janvier par la ligne de métro automatique 14, ainsi que la proximité du parc Martin Luther King, en font un produit résidentiel destiné à de jeunes familles issues de CSP+ soucieuses de la qualité et de l’accessibilité de leur lieu de résidence et de la vitalité commerciale et culturelle du quartier dans lequel elles vivent.

Pour cette acquisition, Hemisphere et Herrmann Frères & Fils Immeubles se sont appuyés sur les conseils de l’étude notariale Attal et des cabinets d’avocats Alexandre ainsi que Gide Loyrette Nouel.