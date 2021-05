Hemisphere et Bain Capital Credit viennent d’acquérir un projet d’immeuble de bureaux à Bagneux (92) auprès du promoteur Coffim. L’ensemble, signé sur le plan architectural par l’Agence Ory Architectes, développera 13 700 m2 d’espaces de travail et de services performants et écologiquement responsables au cœur d’espaces verts. La livraison de l’immeuble est programmée pour le troisième trimestre 2023.

Hemisphere et Bain Capital Credit viennent d’investir à Bagneux, 52 avenue Aristide Briand, dans un projet de démolition-reconstruction d’un immeuble de bureaux développé par Coffim, dans un environnement en cours de valorisation au sein de la ZAC Eco Quartier Victor Hugo aménagée par la SADEV94.

Cette réalisation tertiaire développée depuis près de trois années en collaboration avec la ville de Bagneux et la SADEV94 démontre la résilience et l’adaptabilité de Coffim et Hemisphere pour en faire une réalisation tertiaire référente dans le sud de Paris et dans le secteur de l’immobilier d’entreprise du Grand Paris.

En lieu et place d’un bâtiment obsolète, le futur ensemble déploiera ses quelque 13 700 m2 en deux ailes de six et neuf étages autour de jardins, avec deux niveaux en infrastructure qui proposeront 152 places de parking. 2 700 m2 de jardins et de terrasses accessibles végétalisées agrémenteront les lieux. Pour faciliter la gestion des flux, l’ensemble bénéficiera de deux halls indépendants double-hauteur. Les plateaux courants, d’environ 1 800 m2, seront aisément divisibles et afficheront un très bon ratio d’occupation de l’espace (1 poste/10 m2).

Il est prévu d’intégrer à l’immeuble, au-delà d’équipements comme le fitness, les prestations Hemisphere Smart Services (H2S) pour mettre à la disposition des futurs usagers une gamme étendue de services 2.0 sans augmentation de charges ou de parties communes : des espaces communs flexibles et collaboratifs animés par un community manager empreint d’une culture hôtelière, une smart App dédiée à la gestion du quotidien et à la conciergerie dématérialisée, un work café, un restaurant inter-entreprises réversible en auditorium ou en espace de coworking en dehors des horaires de déjeuner...

Sur le plan environnemental, le projet vise une double certification HQE en niveau Excellent et Breeam en niveau Very Good. Concernant la connectivité des lieux, l’objectif est l’obtention du label WiredScore Gold.

À 400 mètres à pied de la nouvelle station « Bagneux-Lucie Aubrac », qui ouvre dès 2021, pour accueillir la prolongation de la ligne de métro n°4 qui irrigue Paris du Nord au Sud via les gares du Nord, de l’Est et Montparnasse, l’immeuble sera, dès sa livraison, rapidement accessible en transports collectifs (un arrêt du RER B est également situé à une dizaine de minutes à pied). « Bagneux-Lucie Aubrac » est également une des futures gares du Grand Paris Express puisqu’elle sera desservie, dès 2025, par la ligne 15, véritable super-périphérique francilien des transports en commun. En voiture ou deux-roues, l’immeuble s’élève sur l’axe reliant la Porte d’Orléans à l’A86, facilitant ainsi les déplacements vers Paris et à l’échelle de la région.

Le financement de l’opération de promotion est réalisé par Socfim et de l’investissement par Cheyne Capital.

Hemisphere et Bain Capital Credit étaient conseillés pour cette acquisition par Gide Loyrette Nouel et A&O Conseil sur le plan légal, Aliuta pour le volet technique, Racine au niveau fiscal et ont travaillé avec l’étude notariale Attal & Associés.

Coffim était conseillé par Cushman & Wakefield, les cabinets d’avocats Herbert Smith Freehills et Mayer Brown, et par l’étude Notariale Cheuvreux.