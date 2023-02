Les nouveaux taux d’usure dont la publication est désormais mensuelle ont été dévoilés hier au Journal Officiel. Bonne nouvelle : ils sont en hausse significative, de 22 points même sur les durées de crédit de 20 ans, et de 0,74 point par rapport à fin 2022 ! Cette révision mensuelle est une très bonne nouvelle qui devrait permettre de fluidifier l’octroi de crédit et le marché immobilier, à condition que les banques ne remontent pas dans la foulée leurs taux de crédit de façon à maintenir un écart suffisant, notamment sur les durées les plus longues, pour ne pas pénaliser les emprunteurs modestes.

Une remontée significative sur un mois : 0,22 point pour les crédits sur 20 ans et plus !

Suite à la réunion du 11 janvier qui s’était tenue à la Banque de France avec les associations de courtiers et la FBF, les taux d’usure sont désormais publiés tous les mois et non plus tous les trimestres, sur la base de la moyenne des taux pratiqués lors des trois mois précédents, et jusqu’au 1er juillet. Tous les professionnels attendaient donc la publication au Journal Officiel de ces nouveaux taux afin de savoir quelle serait la nouvelle marge de manœuvre pour faire « passer les dossiers de crédit en cours ». Celle-ci est intervenue hier, le 29 janvier avec des taux d’usure relevés de 0,12 point sur les durées les plus courte et jusqu’ 0,22 point sur les prêts sur 20 ans et plus. Par rapport à fin 2022, soit il n’y a que 30 jours, elle atteint même 0,74 point !

« Cette remontée mensuelle que nous estimons significative est une très bonne nouvelle qui va permettre de débloquer l’octroi de crédit et d’avoir une plus large fenêtre de tir pour obtenir des accords de prêt que celle de quelques semaines, en début de période, que nous avions lors de la révision trimestrielle. Avec des taux d’usure à 3,79 % sur 20 ans et plus, nous allons pouvoir financer des dossiers à des taux allant jusqu’à 3,3 % sur 20 ans ! Des taux actuellement supérieurs aux taux moyens constatés, mais jusqu’à quand ? Il nous faut désormais attendre les barèmes de banques actualisés pour le mois de février » analyse Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.

Exemple : Un emprunteur avec des revenus moyens voulant emprunter 200 000 € sur 20 ans à 3,30 % avec un taux d’assurance à 0,35 % sur capital restant, avec une garantie Crédit Logement à 2660 € et 1000 € de frais de dossier aura actuellement un TAEG à 3,76 % et la possibilité d’être financé, alors que ce n’aurait pas été le cas en janvier !

Des taux d’usure qui devraient fluidifier le marché mais qui pourraient rester pénalisants sur les durées les plus longues

Attention toutefois, avec la remontée des taux de crédit qui se poursuit, la capacité d’emprunt des potentiels acheteurs diminue rapidement avec pour conséquence l’allongement de la durée des crédits pour limiter l’impact sur la mensualité. Dans ce contexte, beaucoup d’emprunteurs notamment primo-accédants sont contraints de s’endetter sur 25 ans pour acheter une surface suffisante dans laquelle vivre. Or les écarts de taux entre 20 et 25 ans dans les banques atteignent en moyenne 0,20 point, alors que les taux d’usure sont les mêmes sur ces durées. Un point qui pourrait devenir pénalisant dans les mois à venir, avec la remontée rapide de la durée moyenne des crédit…

« Dans le contexte de remontée des taux qui devrait se poursuivre dès le mois de février dans le sillage des taux d’usure, l’un des sujets majeurs qui va se poser pour les emprunteurs modestes est la baisse rapide de leur capacité d’emprunt potentielle, et la nécessité pour eux d’allonger la durée du crédit. Le fait que les taux d’usure soient les mêmes sur 20 et 25 ans alors que les écarts de taux entre ces deux durées sont significatifs vont pénaliser les emprunteurs qui n’auront pas d’autres choix que d’emprunter sur 25 ans… » tempère Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer.

Dans l’attente des nouveaux barèmes de taux de février, les taux moyens sont de 2,4 % sur 15 ans, 2,7 % sur 20 ans et 3 % sur 25 ans.