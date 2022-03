La tendance des taux

La hausse des taux de crédit se poursuit clairement. Tous nos partenaires augmentent leurs barèmes. Les écarts de taux vont de 6 centimes, au plus bas, et jusqu’à 35 centimes. Plus aucune banque ne baisse ses taux.

Pour un crédit immobilier sur 20 ans, les emprunteurs peuvent obtenir un taux moyen entre 1,25% et 1,45% selon les régions. Les taux mini, réservés aux meilleurs profils sont autour de 1%.

Aujourd’hui, la hausse des taux de crédit immobilier concerne toutes les banques et tous les profils. Partagées entre la volonté de répercuter les coûts de refinancement et se reconstituer des marges et le fait de conserver une attractivité, les banques s’observent entre elles afin de mieux se positionner. « Nous sommes dans une période de grande fébrilité. Une banque nationale nous annonce pour la fin du mois une augmentation supplémentaire de 0,20 à 0,25 point selon des durées » indique Cécile Roquelaure, directrice des études d’Empruntis.

La hausse des taux continue donc, mais progressivement. Car le risque est de désolvabiliser certains ménages alors même que les établissements bancaires sont toujours en conquête de clients et avec des objectifs importants à atteindre.