Communément appelé « le crowdfunding immobilier » ou « crowdbuilding », cette activité permet à My Capital Immo de proposer un taux d’intérêt annuel de 9% minimum, des horizons de placement entre 12 et 36 mois pour un investissement d’au moins 1 000 €.

Après Caudéran à Bordeaux, Bruges (commune limitrophe de Bordeaux), My Capital Immo fait la preuve de sa capacité à se projeter dans le grand Sud-Ouest avec son projet « Aux Fleurettes » situé à Bayonne.

« Les promoteurs choisis le sont toujours avec prudence et en collaboration avec MILLESIMO, une équipe constituée d’anciens banquiers auprès des promoteurs et de promoteurs. Actuellement en collecte avec Philippe Seixo à Bayonne, nous apprécions le profil du promoteur, bien connu sur sa zone d’activité. Nous souhaitons nous projeter au delà du Grand Sud-Ouest, mais progressivement, puisqu’il faut aller voir les chantiers et nous tenons à le faire physiquement. Ceci limite notre capacité en terme d’acquisition de dossiers mais nous préférons en faire peu et les sélectionner drastiquement. » précise Philippe Gaborieau, fondateur de la plateforme Happy-Capital.

Persuadés du bienfondé du prêt obligataire des particuliers vers les entreprises, la communauté Happy Capital s’est vu doter d’un nouveau produit qui a le vent en poupe puisqu’au cours du premier semestre 2018, les plateformes de crowdbuilding françaises de financement participatif ont collecté plus de 62 millions d’euros, soit une hausse de 72% par rapport à la même période il y a un an. Un chiffre qui s’explique par l’augmentation des projets financés (126 contre 85 l’an passé) et du montant collecté avec une moyenne de 499 786 euros (+18%). Ceci d’après le baromètre réalisé par Hellocrowdfunding, plateforme aggrégatrice des offres en Crowdbuilding.

« Nous sommes ravis de proposer des produits avec rendement et permettant plus de liquidité à nos clients. Cela nous permet d’étoffer notre gamme tout en continuant à chercher les pépites de demain dans lesquels nous invitons notre communauté à investir en actions ou en minibons. » conclut Philippe Gaborieau.