Après y avoir été implantée pendant 57 ans, Hamburg Süd quittera son « port d’attache » historique en fin d’année. Rebondissant sur cette opportunité, Union Investment entend repositionner son nouvel actif immobilier qui, en 2016, a fait l’objet d’une profonde rénovation technologique et énergétique, afin d’accroître l’attractivité de cet ensemble emblématique du centre-ville de la capitale hanséatique.

Construit en 1964, ce prestigieux complexe de bureaux est composé de quatre entités qui concourent à sa très grande visibilité : une tour de 16 étages (l’une des premières de la ville) signée de l’architecte hambourgeois Cäsar Pinnau, un bâtiment-pont de deux étages ainsi que deux immeubles de six et sept étages. En 2016, les trois bâtiments d’origine, classés "patrimoine protégé" en 2011, ont été modernisés sur les plans technologique et éco énergétique, et un immeuble de bureaux de sept étages a été édifié.

Véritable signal urbain avec sa tour toute vitrée, l’ensemble immobilier, qui dispose d’une centaine de places de parking en infrastructure, propose 18 611 m² d’espaces locatifs pouvant être aménagés tant en cloisonné qu’en open space. Entre la pointe sud du centre-ville et le nord de l’espace portuaire (secteur des entrepôts de Speicherstadt), le complexe s’élève dans le quartier Hamburg-City. Depuis plusieurs années, ce segment du marché immobilier hambourgeois, particulièrement prisé, affiche les valeurs locatives moyennes et prime parmi les plus élevées de la ville.

« Gestionnaires d’investissements immobiliers basés à Hambourg, nous avons hâte de repositionner cet ensemble emblématique afin de le doter d’une nouvelle attractivité pour accueillir de nouveaux utilisateurs », a déclaré Wolfgang Kessler de l’équipe de direction d’Union Investment Institutional Property GmbH.

« Avec la tour EMPORIO dans le quartier de Neustadt de Hambourg, nous avions déjà eu à rénover intégralement un bâtiment historique, aussi remarquable que celui-ci, pour le relouer à plusieurs entreprises après le départ d’Unilever. Compte tenu de son emplacement exceptionnel dans le centre-ville, du réseau de transports dont il bénéficie et de la flexibilité d’aménagement qu’il autorise, l’immeuble de la Hamburg Süd recèle tout le potentiel nécessaire pour écrire une nouvelle success-story sur notre marché local. », a précisé Wolfgang Kessler.

Pour finaliser cette transaction réalisée via Angermann Investment Advisory, Union Investment a été conseillé par Hogan Lovells sur le plan juridique, Waterbound Real Estate et Arcadis au niveau technique ainsi que par Pöllath & Partner en matière de fiscalité.