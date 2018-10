Filiale de REALITES, groupe de développement territorial, HEURUS est spécialisée dans la réalisation et la gestion de résidences pour personnes âgées. Positionnée sur le segment des personnes seniors en perte d’autonomie, HEURUS propose à ses résidents une large gamme de services internalisés adaptés à leurs besoins. Fort de cette approche différenciante sur le marché et au vu des besoins exprimés par l’évolution démographique de la population française, Heurus a souhaité accélérer son développement sur les cinq prochaines années. Au terme de six mois de négociation, le fonds d’investissement britannique InfraRed Capital Partners s’est engagé aux côtés de REALITES et HEURUS dans le cadre d’un accord de partenariat exclusif portant sur 250 millions d’euros d’investissement.

Un partenariat exclusif pour une vingtaine de nouvelles résidences d’ici 2023

Ce partenariat tripartite sur cinq ans prévoit le développement de quatre à six nouvelles résidences par an. L’objectif du partenariat est de construire un portefeuille d’une vingtaine de résidences séniors en France à horizon 2023, représentant une enveloppe d’investissement d’environ 250 millions d’euros. Pour chaque projet, InfraRed sera propriétaire de l’ensemble immobilier tandis que REALITES sera en charge de la conception et la construction des bâtiments, et HEURUS de l’exploitation des résidences.

Au travers de cet investissement, InfraRed Capital Partners, fonds spécialisé en immobilier et en infrastructure, intègre une stratégie complémentaire à son portefeuille pan-européen. Investir dans les résidences seniors, qui font partie du paysage résidentiel, permet au groupe de gagner en exposition sur une nouvelle classe d’actifs aux caractéristiques acycliques et soutenue par des fondamentaux démographiques lisibles à court et moyen terme.

Dans ce contexte porteur, le choix d’HEURUS s’explique en ces termes par Quentin Kerrault, responsable des investissements immobiliers d’InfraRed en France : « Notre choix a reposé sur la solidité de son business plan et la forte expertise de son équipe de management dans le secteur des personnes âgées ». Pour Yoann Joubert, PDG de REALITES, « Ce partenariat confirme la vision et l’ambition de REALITES d’incuber et de développer de nouvelles maitrises d’usage répondant aux besoins des territoires. Elle démontre également la capacité de nos équipes à aboutir à un accord majeur avec des acteurs étrangers dans des délais très courts. »

Une offre résidentielle qualitative pour les personnes âgées

HEURUS (« bonheur, bienheureux » en breton) a développé une offre qui diffère en trois points de celle de ses concurrents. D’abord, les établissements proposent un pack de services unique et identique pour tous les résidents. L’offre à la carte est privilégiée par la plupart des entreprises du secteur cependant elle créée, chez les personnes âgées, une autolimitation dans l’expression de leurs besoins, par crainte de la facturation qui en découlerait.

Les personnes âgées expriment facilement leurs attentes mais ne sont pas toujours aptes à exprimer leurs besoins. C’est le rôle de l’exploitant de résidences destinées à ce public fragilisé, de proposer les services nécessaires à l’accompagnement de la perte d’autonomie. L’originalité du modèle d’HEURUS est d’internaliser un maximum d’activités afin d’améliorer la qualité des services et d’axer son action sur la prévention. A titre d’exemple de services différenciants, HEURUS offre au sein de chacune de ses résidences un service d’accueil et de conciergerie présent 24H/24 chaque jour de l’année, garantissant une intervention rapide en cas d’urgence.

« Ce partenariat permettra de répondre à l’enjeu majeur de notre société qui est la gestion de la perte d’autonomie des séniors » déclare Karine Bachelier, Présidente d’HEURUS.

Une implantation au plus proche des territoires

Dans le cadre de ce partenariat, HEURUS privilégiera les agglomérations de plus de 40 000 habitants, plus particulièrement dans les régions où l’offre d’hébergement des personnes âgées est insuffisante. Les résidences seront implantées dans les centres villes, à proximité des commerces et des services de santé. Pour Michel Allanic, Directeur général d’HEURUS « Nous allons ainsi pouvoir répondre aux besoins et attentes des collectivités, notamment celles ayant un déficit d’hébergement des séniors. »