Generali Real Estate l’a acquis pour le compte du fonds paneuropéen Generali Europe Income Holding géré par Generali Real Estate S.p.A Società di gestione del risparmio.

Generali Real Estate agira en tant que gestionnaire d’actifs du bien. Métronome est un immeuble de 8 étages, offrant environ 22 000 m2 de bureaux et de commerces. Il est entièrement loué, avec un contrat pluriannuel, à la maison d’édition Editis.

Le bâtiment, entièrement rénové en 2019, est certifié « BREEAM RFO - 2015 Very Good ». Il est également certifié « Wiredscore Platinum » pour la qualité de son infrastructure câblée et sa résilience. Une certification « BREEAM In Use » est également en cours.

Métronome bénéficie du meilleur emplacement du quartier Masséna, au sein de Paris Rive Gauche, quartier recherché pour sa mixité urbaine entre bureaux, logements, commerces, loisirs et espaces verts. Grâce à un réseau de transport en commun performant, et notamment la ligne 14 au pied de l’immeuble, le quartier Paris Rive Gauche a été plébiscité par de grandes entreprises multinationales pour y installer leur siège social.

Cette acquisition confirme le caractère central pour Generali Real Estate de sa stratégie d’investissement dans les principales villes européennes, à travers des actifs de grande qualité qui peuvent présenter un attrait les investisseurs internationaux à la recherche d’un partenaire de confiance tel que Generali.

En France, Generali Real Estate gère actuellement un portefeuille de 258 actifs, d’une valeur d’environ 12 milliards d’euros (Market Value à fin 2021).