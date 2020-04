GCI a vendu à un institutionnel français l’ancien siège d’Humanis, soit plus de 2 600 m2 situés dans le QCA parisien, près de la place du Trocadéro dans le nord du 16e arrondissement. Cette vente intervient quelques mois après la pré-location, par GCI, de la totalité de l’immeuble auprès de Morning Coworking, détenu majoritairement par Nexity. Cette transaction valide la stratégie de restructuration mise en place par GCI ainsi que le succès et le regain d’attractivité de cet actif acheté il y a 24 mois.

Affichant actuellement une surface utile d’environ 2 600 m² et disposant de 15 parkings annexes, l’hôtel particulier fait l’objet d’une restructuration complète confiée à l’architecte Axel Schoenert. Ses plateaux s’articuleront autour d’un patio central paysagé et il offrira, dans ses étages supérieurs, des terrasses bénéficiant de vues dégagées. Morning Coworking a signé un bail ferme de 10 ans qui prendra effet à la livraison de l’immeuble, prévue pour Décembre 2020.

« Dans le contexte actuel, plutôt que de souligner la performance et la réussite exceptionnelles de cette opération, nous souhaitons remercier l’ensemble des intervenants qui ont contribué à cette transaction et qui se sont mobilisés dans une période particulièrement difficile. Nous espérons que cette transaction contribuera à maintenir le dynamisme du marché immobilier et que d’autres se concrétiseront prochainement. » commente Raphael Raingold, Directeur de GCI.

La transaction a été effectuée par Knight Frank, dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec Rothschild & Co. GCI était conseillée par le cabinet Gide, C&C Notaires et Europtima, tandis que l’acquéreur s’appuyait sur les conseils de LEXFAIR Notaires et du cabinet LPA.