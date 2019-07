« Les Jardins de Musset » : 25 appartements aux espaces extérieurs d’exception

Les appartements, du 2 au 4 pièces, offrent une organisation simple et fonctionnelle. Tous ouvrent sur de généreux balcons, loggias ou terrasses, véritables espaces de vie. Les logements exposés au Sud ouvrent sur un vaste espace paysager, comportant des jardins privatifs et un mail arboré commun.

La résidence, éligible à l’investissement en loi Pinel, propose des prestations de standing : chauffage gaz individuel à condensation, parquet stratifié dans les chambres et séjours, carrelage 45 x 45 dans les pièces humides et parkings en sous-sol.

Le programme est également conforme aux obligations de la RT 2012.

Une architecture pensée comme un hommage aux hameaux d’Indre-et-Loire

Le projet, réalisé par l’atelier Chevalier Guillemot Architectes, se démarque par son architecture à la fois contemporaine et en harmonie avec les paysages environnants. En façade Sud, la résidence déploie ainsi trois volumes saillants, traités en bardage rappelant la pierre calcaire des coteaux tous proches, créant des espaces de balcons et loggias ombragés.

Leurs toitures à 2 pentes font directement écho aux habitations typiques de Vouvray.

Vouvray : un cadre de vie préservé à 10 km de Tours

Au cœur du Val-de-Loire, inscrit au patrimoine de l’UNESCO, Vouvray (3 000 habitants) offre une qualité de vie exceptionnelle : située entre la Loire et les vignes renommées de l’AOC Vouvray, la ville se distingue par la richesse de sa vie culturelle et abrite plusieurs infrastructures sportives, dont une piscine de plein air. Disposant de nombreux commerces de proximité et d’un supermarché, Vouvray abrite également une crèche, une école maternelle et primaire, un collège public et un établissement catholique.

La livraison des « Jardins de Musset » est prévue pour le troisième trimestre 2020.