Jeudi 11 juillet, Alain Robert, Vice-Président de Nantes Métropole, Adjoint au Maire de Nantes en charge de l’Urbanisme, du commerce et des grands projets urbains, Mohamed Bouriaba, Directeur de la promotion Pays de Loire du Groupe Gambetta et Olivier Vincenot, Directeur Général d’OREAS, ont posé la 1ère pierre du programme « Erdre Rive Gauche », rue Barbara au cœur du quartier de Saint-Joseph-de-Porterie. Lauréat d’un concours organisé par Nantes Métropole Aménagement, le programme déploie 87 logements et de nouveaux espaces commerciaux pour conforter l’attractivité de ce quartier nantais à fort potentiel.

« Erdre Rive Gauche » : 87 logements aux généreux espaces extérieurs

Composée de 5 bâtiments prenant appui sur un socle abritant les surfaces commerciales, la résidence a été pensée dans une démarche alliant mixité sociale et qualité urbaine : « Erdre Rive Gauche » offre en effet 19 logements locatifs sociaux, 18 logements en accession coopérative et 50 logements en accession libre. Distribués par des coursives, la plupart des bâtiments proposent des logements traversants offrant de belles orientations.

L’ensemble des appartements disposent de généreux espaces extérieurs de type loggia, et proposent des prestations de standing : carrelage ou parquet pour les sols, et chauffage au gaz naturel par chaudière individuelle à condensation.

Végétalisées et aménagées, les toitures du supermarché et du parking offrent aux résidents de véritables espaces de détente et de convivialité. En façade Sud, rue Barbara, une large faille centrale végétale ouverte aux piétons permet de relier le stade Saint-Joseph tout proche.

Une nouvelle offre commerciale en rive droite de l’Erdre

La partie commerciale du programme comprend 2 unités distinctes : un espace de 2 315 m2 qui accueillera un supermarché sous l’enseigne Intermarché, et 1 700 m2 dédiés à des commerces de proximité (boulangerie, restauration…). Les espaces commerciaux ont été réalisés en co-maîtrise d’ouvrage avec OREAS, promoteur-investisseur spécialiste de l’immobilier commercial.

« Erdre Rive Gauche » offre également 236 places de stationnement, réparties sur 3 niveaux : le parking sera géré par l’opérateur ZENPARK, au moyen d’une solution d’exploitation mutualisée permettant d’optimiser l’occupation des places selon les horaires, entre résidents et usagers des commerces.

Une architecture contemporaine et qualitative

« Erdre Rive Gauche » se démarque par sa structure en strates, pensée pour optimiser la fluidité des flux de circulation piétons et véhicule. Un parti-pris assumé souligné par l’architecture contemporaine du programme : au-dessus d’un socle commercial identifiable par son traitement unique de menuiserie toute hauteur, la façade côté rue de la partie « logements » fait la part belle à la brique. Un choix synonyme de qualité et de durabilité des bâtiments. L’ensemble du programme est ainsi conforme aux obligations de la RT 2012.

Saint-Joseph-de-Porterie : un cadre de vie authentique au cœur de la métropole nantaise

A proximité immédiate de l’Erdre, le quartier de Saint-Joseph-de-Porterie abrite plusieurs écoles maternelles et primaires, de nombreux services et équipements de proximité, mais aussi un site patrimonial remarquable : les vestiges du château de Porterie, ancienne demeure de Geoffroy Drouet, premier Maire de Nantes. Facilement accessible depuis le centre-ville (via la ligne Chronobus C6 ou le tramway), le quartier est actuellement en pleine transformation : depuis 2004, Saint-Joseph-de-Porterie fait l’objet d’un grand projet urbain porté par Nantes Métropole Aménagement. Sur 45 hectares, le programme Erdre Porterie prévoit à horizon 2020 la construction de 2 500 logements en accession libre, accession abordable et en locatif social. 5 500 nouveaux habitants sont attendus sur le secteur à l’horizon 2020.

La livraison du programme « Erdre Rive Gauche » est prévue pour le 2ème trimestre 2021.