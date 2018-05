Galian Assurances, leader de la garantie financière en France, souligne le caractère aberrant d’un tel dispositif au regard des objectifs affichés, ainsi que le surcoût qui en résultera.

Le Directeur général de Galian, Alain Ledemay précise : « Je ne peux imaginer que Jacques Mézard, Julien Denormandie et le Président de la République puissent cautionner une telle avidité de la Caisse des dépôts ».

Le volume de litiges constaté ne justifie aucunement la centralisation des dépôts de garantie des locataires à la CDC.

Aujourd’hui, les gérants d’immeubles sont en charge de restituer ces fonds aux locataires au terme du bail, en fonction de l’état constaté du bien. Ces dépôts de garantie sont de surcroît couverts par la garantie financière pour les risques de détournement et par l’assurance responsabilité civile pour les fautes commises dans leur gestion.

Compte-tenu des mécanismes de garanties existant et du rôle expert joué par les professionnels de l’immobilier, le recours à la CDC est inutile.

De l’avis de tous, le système fonctionne et les difficultés résiduelles ne concernent essentiellement que les particuliers bailleurs qui administrent eux-mêmes leurs biens et ne maîtrisent parfois qu’imparfaitement les dispositions légales et réglementaires.