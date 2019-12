Foncière Siscare, unique foncière française strictement dédiée à l’immobilier de la dépendance et de la petite enfance, consolide sa présence sur le marché italien avec l’acquisition des murs d’un deuxième EHPAD en Italie, un marché porteur où la démographie et les fondamentaux permettent d’anticiper une croissance de la demande sur le long terme.

Après la première acquisition d’un EHPAD en Lombardie en septembre dernier, Foncière Siscare poursuit son développement en Italie, avec l’acquisition d’un EHPAD (ou Residenza Sanitaria Assistenziale), la Casa Famiglia di Milano Affori auprès d’iSenior (Groupe Colisée), dans le cadre d’un sale & leaseback. Située dans une zone résidentielle et commerçante proche du centre-ville de Milan et avec une surface de près de 8 000 m², la résidence compte 149 lits. A l’occasion de cette opération, un bail ferme d’une durée de 18 ans est signé entre Foncière Siscare et iSenior (Groupe Colisée) qui continuera à exploiter la résidence.

Cette acquisition répond en tous points aux critères de croissance externe fixés par Foncière Siscare, à savoir des fondamentaux macro-économiques pérennes, une localisation premium, un exploitant reconnu et solide, un bail longue durée et un rendement locatif satisfaisant.

Olivier Benque, Président du Directoire de Foncière Siscare, déclare : « Désormais implanté dans les 4 pays les plus peuplés de la zone Euro, nous accélérons notre expansion en Europe, en consolidant notre positionnement dans les pays dans lesquels nous sommes déjà̀ présents, tout en poursuivant notre développement dans de nouveaux pays de la Zone Euro, avec par exemple l’annonce en novembre de notre entrée au Portugal. Cette opération, en partenariat avec iSenior, consolide notre collaboration avec le Groupe Colisée, 4e acteur européen d’accueil et de soins aux personnes âgées. Nous sommes confiants sur notre capacité à atteindre à court terme notre objectif d’un patrimoine de 500 M€. »