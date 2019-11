Après la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, Foncière Siscare poursuit son développement au Portugal et bénéficie désormais d’une implantation dans les cinq pays les plus peuplés de la Zone Euro. L’arrivée de Foncière Siscare au Portugal est motivée par les caractéristiques macroéconomiques et démographiques du pays qui permettent d’anticiper une croissance de la demande sur le long terme. Le Portugal a en effet connu ces dernières années des niveaux de croissance significativement supérieurs à la moyenne de la zone Euro. De plus, les retraités représentent 1/3 de la population totale et le pays enregistre depuis plusieurs années l’arrivée de nombreux ressortissants de l’Union Européenne désirant vivre leur retraite dans le pays. Enfin, l’offre d’accueil en établissement des personnes âgés et dépendantes est aujourd’hui très déficitaire et les niveaux de prestation sont globalement inférieurs aux standards des autres pays européens.

Ce projet de construction répond en tous points aux critères fixés par Foncière Siscare, à savoir des fondamentaux macro-économiques pérennes, une localisation premium, un exploitant reconnu, le Groupe ORPEA, leader mondial de la prise en charge de la Dépendance, avec lequel Foncière Siscare a noué de longue date un partenariat solide et de long-terme. De plus, un bail d’une durée de 12 ans ferme a été signé et la rentabilité est conforme aux performances historiques du Groupe.

Situé à Sintra, à proximité du centre-ville et des lieux cultuels, sur un terrain de 3 hectares, ce projet d’EHPAD consiste en une construction neuve en R+1 sur 2 niveaux de sous-sol, doublée d’une réhabilitation de bâtis existants, pour une surface brute totale développée de 11 013 m². La résidence comptera 99 chambres, pouvant accueillir 120 résidents. Les bâtiments devraient être livrés à l’été 2021 et le projet architectural est mis en oeuvre par le cabinet AIRES MATEUS.

Olivier Benque, Président du Directoire de Foncière Siscare, déclare : « Après la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie, Foncière Siscare renforce son empreinte en Europe. Il s’agit d’une première étape, nous devrions annoncer prochainement de nouveaux projets au Portugal, un pays qui recèle un fort potentiel de création de valeur pour Foncière Siscare. Ce développement, réalisé avec notre partenaire, le Groupe ORPEA, vient conforter notre stratégie de différenciation en tant que spécialiste européen des actifs immobiliers dédiés à la dépendance et à la petite enfance. Nous sommes confiants sur notre capacité à atteindre à court terme notre objectif d’un patrimoine de 500 M€. »