Une stratégie inédite de co-investissement avec des promoteurs partenaires

Acteur engagé dans le développement urbain des grandes métropoles régionales, Foncière Magellan poursuit sa stratégie de diversification et annonce le lancement de Primmoval [1], un fonds de capitalisation éligible au PEA-PME et dédié aux opérations de promotion immobilière en région, en partenariat avec les promoteurs locaux reconnus.

Constituée sous forme de société par actions simplifiées (SAS), Primmoval est une solution de co-investissement aux côtés de promoteurs reconnus de taille intermédiaire.

Ouvert à la souscription jusqu’au 30 juin 2023, le fonds investit dans des opérations de promotion immobilière résidentielles et tertiaires (bureaux, activité).

Avec un ticket d’entrée à 100 000 € et un objectif de collecte de 50 M€, Primmoval s’adresse aux investisseurs professionnels et à une clientèle patrimoniale (CGP, family offices, banques privées…) souhaitant investir dans l’immobilier et contribuer au rayonnement des grandes métropoles régionales.

Participer au développement urbain des grandes métropoles régionales

Avec une croissance démographique et économique supérieure à la moyenne française, certaines métropoles régionales comme Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Montpellier ou encore Strasbourg s’illustrent par leur fort dynamisme et ont vu leur attractivité auprès des populations et des investisseurs augmenter avec la crise sanitaire. Dans ce contexte, certains territoires se retrouvent aujourd’hui confrontés à une situation de pénurie de logements et de bureaux.

C’est pour répondre à ce besoin que Foncière Magellan lance le fonds Primmoval, avec pour objectif l’acquisition de fonciers constructibles pour déployer, en collaboration avec ses promoteurs partenaires, des programmes immobiliers résidentiels ou tertiaires conçus dans le respect des plus hauts standards environnementaux et pensés pour le bien-être de leurs occupants.

Une stratégie de co-investissement inédite

Forte de son expérience en région, Foncière Magellan a identifié en amont un panel de 5 promoteurs partenaires de taille intermédiaire, qui ont été choisis pour leurs expertises, leur domaine d’activité et leur notoriété.

Ces partenaires travaillent sur des typologies d’actifs et des secteurs géographiques différents, ce qui renforce le maillage territorial et accroît la diversité des opérations immobilières.

Outre leur complémentarité, les promoteurs sélectionnés présentent plusieurs caractéristiques communes : en effet, ils possèdent plusieurs réserves foncières en cours d’études, leurs constructions sont conçues avec une visée environnementale et surtout, convaincus par leurs projets, ils s’engagent auprès des investisseurs de Primmoval en co-investissant dans leur propre opération.

« Le lancement de cette nouvelle solution de capitalisation s’inscrit pleinement dans notre stratégie de diversification et de création de valeur à travers le développement de programmes immobiliers à vocation durable et environnementale. Par ailleurs, il permettra à nos clients investisseurs de se positionner sur un produit à la fois qualitatif et diversifiant », commente Cédric Kerner, Directeur des Réseaux Grands Comptes, Banque et Assurance de Foncière Magellan.