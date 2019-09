Foncière Atland annonce un projet stratégique d’acquisition auprès d’Atland de son pôle promotion logement, Atland Développement, pour un montant en numéraire de 40 M€, accompagné des deux opérations financières suivantes :

La mise en place d’un financement bancaire de 75 M€, déjà sécurisé ;

Une augmentation de capital comprise entre 30 et 40 M€.

Le projet constitue une nouvelle étape dans le développement et le renforcement des activités de Foncière Atland, à plusieurs titres :

Un élargissement des sources de revenus de Foncière Atland avec l’apport d’un métier complémentaire ;

L’accroissement de l’attractivité de Foncière Atland vis-à-vis des clients, des salariés et des actionnaires ;

Un renforcement du statut boursier et de la visibilité de Foncière Atland auprès des investisseurs.

Foncière Atland annonce également des résultats du 1er semestre 2019 marqués par une progression significative de l’ensemble de ses indicateurs clés :

Hausse du chiffre d’affaires semestriel de 43% à 16,4 M€

EBITDA récurrent en hausse de 69% à 11,6M€

Résultat net consolidé multiplié par 2 à 6,1 M€ [1]

Hausse de 6,8% de l’ANR EPRA [2]

Portefeuille sous gestion en progression de 13% à 1,4Md€

LTV à 29% [3]

« Le projet d’acquisition d’Atland Développement constitue un évènement majeur et structurant pour Foncière Atland. Il va permettre une accélération du développement de ses différents métiers. Grâce à l’intégration de l’activité de promotion immobilière logement et à sa forte implantation dans le Grand Paris, Foncière Atland va pouvoir mettre en œuvre de nouvelles synergies opérationnelles entre l’ensemble de ses activités et renforcer son positionnement d’acteur global de l’immobilier : promoteur, investisseurs et asset manager. Cette opération marque une étape importante dans la croissance de Foncière Atland et permettra un renforcement des fonds propres et de son statut boursier tout en conservant un profil d’endettement prudent. Foncière Atland enregistre, par ailleurs, pour ce 1er semestre 2019, d’excellents résultats toujours portés par la croissance de ses deux métiers : l’Investissement, avec la construction pour compte propre, et l’Asset Management qui continue de progresser fortement grâce à sa filiale Voisin. Cette performance d’ensemble est en ligne avec notre plan de développement et confirme la pertinence de notre stratégie » déclare Georges Rocchietta, Président de Foncière ATLAND.