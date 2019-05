Avec la livraison en mars 2019 d’un combo hôtelier Ibis Budget et Novotel de 161 chambres à quelques mètres de la gare de Saint-Etienne, puis l’ouverture en mai 2019 d’un complexe hôtelier de 172 chambres, constitué d’un Ibis et d’un Ibis Budget à Gonesse, Extendam réaffirme son leadership européen en hôtellerie d’affaires comme ses relations privilégiées avec les principales enseignes internationales que sont Accor, Marriott/StarWood, Best Western, IHG et le Jin Jang Hotels. Ces 4 nouvelles ouvertures portent notamment à 81 le nombre de participations de la société de gestion sous enseigne Accor.

Un Ibis et un Ibis Budget à Gonesse

Participant au dynamisme du Grand Paris, Extendam annonçait il y a moins d’un an sa participation au financement de la construction d’un complexe hôtelier à proximité de l’aéroport du Bourget. Ce projet, initié par Philippe Chavaroc et réalisé par Jacques Tresseras, a été repris par le groupe immobilier grenoblois Territoire & Développement. Situé à Gonesse, au sein du futur pôle de l’aéronautique tel que défini par le projet du Grand Paris, le complexe a ouvert ses portes il y a quelques semaines. Contribuant à une offre hôtelière de qualité, dans une zone d’activité en fort développement avec l’arrivée des prochaines lignes 16 et 17 du Grand Paris Express, le nouveau complexe hôtelier propose une offre d’hébergement complémentaire avec un Ibis de 80 chambres et un Ibis Budget de 92 chambres.

Un Ibis Budget et un Novotel à Saint-Etienne

En investissant en VEFA avec Vinci Immobilier dans un combo hôtelier mêlant un Ibis Budget de 84 chambres et un Novotel de 77 chambres en septembre 2017, Extendam s’inscrivait pleinement dans la transformation du quartier de la gare de Saint-Etienne. Le projet mené avec François-Xavier Bourgois, spécialiste reconnu du secteur de l’hôtellerie en France, est une opération réussie ! L’Îlot Weiss, îlot central du quartier, connaît une nouvelle vie depuis mars 2019 grâce à l’ouverture de ces deux hôtels complétant la livraison de bureaux, commerces et logements sur un site totalisant 30 000 m². Contribuant au projet de renouvellement urbain porté par la Mairie et les agences locales de développement, les deux établissements ont ouvert le 14 mars 2019, soit une semaine avant le début de la Biennale internationale du Design de Saint-Etienne, et connaissent un bon lancement d’activité. Ils devraient majoritairement accueillir une clientèle d’affaires. Ces 4 nouvelles ouvertures sont en droite ligne avec la stratégie de développement d’Extendam. Investisseur actif, la société dispose en effet d’un positionnement unique grâce à l’entretien de relations privilégiées avec 44 des 70 plus grands exploitants hôteliers indépendants européens. Sa stratégie axée sur la diversification, l’asset management hôtelier et l’expertise opérationnelle permet à Extendam de se déployer rapidement sur les principaux territoires propices à l’hôtellerie d’affaires de la zone euro, et d’accéder à un deal flow essentiellement propriétaire disposant de nombreux leviers de création de valeur clairement identifiés en amont.