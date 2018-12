Pour leur toute première collaboration, Extendam et Solanet Hotels donnent un nouveau souffle à l’Hôtel Delos grâce à un budget de rénovation avoisinant les 1,5 millions d’euros. Cet hôtel 3-étoiles de 41 chambres, situé au 7 rue du Général Beuret dans le 15ème arrondissement de Paris, prévoit d’accueillir une clientèle d’affaires comme une clientèle de loisirs dès le dernier trimestre 2019.

Société familiale, présente depuis une trentaine d’année dans l’hôtellerie, principalement en France, Solanet Hotels gère à ce jour une quarantaine d’établissements indépendants ou sous enseigne Louvre Hôtels, Accor et Marriott pour le compte de tiers. Le Groupe fondé par Jean Solanet, désormais mené par Louis Solanet, réalise 2 à 3 acquisitions ou constructions chaque année grâce à l’expertise de Timothée Hainguerlot, encadrant l’activité d’investissement au sein de la société.

L’objectif de l’opération : redonner à l’Hôtel Delos un nouvel élan et le positionner en boutique hôtel 3*.

« L’Hôtel Delos dispose d’un fort potentiel en repositionnement sur le créneau boutique hôtel accessible. Le proximité de pôles économiques mais aussi touristiques permet d’envisager une croissance intéressante après rénovation. Ce premier investissement aux côtés d’Extendam permettra de renforcer le maillage des hôtels parisiens en gestion chez Solanet Hotels », explique Timothée Hainguerlot, Directeur Hôtellerie du Groupe Solanet.

« Nous sommes heureux de débuter une collaboration avec le Groupe Solanet via l’acquisition du fonds de commerce de l’Hôtel Delos. Nous avons de belles ambitions pour accompagner la renaissance de cet établissement. Il s’agira de notre 37ème participation stratégique au cœur de Paris et nous avons toute confiance en l’expertise et l’expérience de Solanet Gestion Hôtelière pour atteindre nos objectifs communs », ajoutent Bertrand Pulles, Directeur Associé, et Matthieu de Lauzon, Responsable d’Investissement chez Extendam.