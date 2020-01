Situé aux portes de Paris, idéalement localisé au pied de la ligne 9 du métro, l’hôtel 3 étoiles de 96 chambres, passé sous enseigne ibis Styles en 2015, attire à la fois une clientèle d’affaires et de loisirs. L’actif s’inscrit à la fois pleinement dans la stratégie d’investissement d’EXTENDAM et la stratégie de développement de MyHotels, deux partenaires, accompagnés par Christie & Co, signant ici leur onzième opération commune.

A l’angle de la place Jean Jaurès, dans le centre de Montreuil bénéficiant depuis quelques années du dynamisme d’une rénovation urbaine réussie, l’ibis Styles Paris - Mairie de Montreuil s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement de MyHotels qui vise à accroître son exposition sur le segment économique en Île-de-France. Le groupe réalise cette acquisition aux côtés d’EXTENDAM et entend capitaliser sur les fondamentaux solides de l’actif.

« En complète adéquation avec notre stratégie de développement, l’ibis Styles Paris – Mairie de Montreuil affiche des résultats en croissance mais bénéficie encore de leviers de performances crédibles du fait de l’attractivité et du dynamisme de sa zone d’implantation. Nous croyons beaucoup dans ce douzième hôtels de notre portefeuille en Ile-de-France » confirment Sylvie Charles et Joris Bruneel, fondateurs-dirigeants de MyHotels.

Leader du capital investissement dans l’hôtellerie d’affaires en Europe, EXTENDAM porte, depuis sa création, une attention particulière au territoire en mutation du Grand Paris. Clairement positionné sur le segment de l’hôtellerie d’affaires milieu de gamme (de 2 à 4*) sur des emplacements stratégiques en centre-ville et en périphérie de grandes agglomérations, EXTENDAM prévoit la poursuite du développement d’un hôtel de qualité porté par la croissance du marché parisien et l’arrivée de nouveaux bureaux dans une zone urbaine accueillant d’ores et déjà les sièges de grands groupes nationaux et internationaux tels que BNP Paribas, Groupama ou encore Ubisoft. En juillet 2019, Air France annonçait par ailleurs le déménagement de ses locaux parisiens à Montreuil. 900 salariés du groupe s’installeront ainsi dans la Tour Altaïs situé à quelques minutes de l’hôtel.

Cette transaction confirme l’attractivité croissante de l’Est parisien.

« Nous sommes convaincus de l’attractivité de l’Est parisien et sommes ravis de contribuer au développement d’un territoire à fort potentiel tel que Montreuil avec les partenaires de confiance que sont Sylvie Charles et Joris Bruneel. Depuis mi-2010, la Ville a engagé, en concertation avec les habitants, un projet d’avenir pour le Bas-Montreuil qui, allié avec l’arrivée de bureaux Air France et la concrétisation de la prolongation de la ligne 11, émet des signaux très positifs. L’acquisition de l’ibis Styles Paris – Mairie de Montreuil porte à 15 le nombre de participations actives d’EXTENDAM sur le Grand Paris, un territoire dans lequel nous croyons pour ses capacités de développement économique et de rayonnement international. », expliquent Matthieu de Lauzon et Bertrand Pulles, responsables de l’investissement pour EXTENDAM.