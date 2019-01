Extendam annonce l’acquisition d’un hôtel Ibis à Montparnasse et d’un hôtel Ibis Styles à Montmartre, deux quartiers parisiens en mutation, bénéficiant aujourd’hui d’un dynamisme incontestable et présentant tous les signes d’une attractivité croissante. Pour ces deux opérations, Extendam investit aux côtés de partenaires historiques : François-Xavier Bourgois pour Montparnasse, Sylvie Charles et Joris Bruneel pour Montmartre.

Conforter la trajectoire ascendante de l’hôtel Ibis Tour Montparnasse

Pour cette nouvelle opération commune, Extendam et François-Xavier Bourgois ont choisi l’hôtel Ibis Tour Montparnasse, un actif de 45 chambres. L’objectif de cette acquisition : confirmer et amplifier la dynamique de croissance engagée par l’établissement, notamment grâce à des travaux de rafraichissement des chambres réalisés au cours des prochains mois. « Cette seconde opération au sein du quartier de Montparnasse démontre notre grande confiance en l’avenir de ce quartier en pleine mutation. Nouvelle vie de la Tour Montparnasse, réflexion en cours sur l’ensemble du quartier…, ce cœur névralgique de voyageurs de loisirs et d’affaires change peu à peu de visage et attire l’attention sur son potentiel. En septembre nous y investissions dans le Holiday Inn Paris Montparnasse aux côtés de Paris Inn Group, nous sommes aujourd’hui ravis d’accompagner François-Xavier Bourgois sur l’hôtel Ibis Tour Montparnasse pour lequel nous voyons se dessiner de belles perspectives de développement », explique Bertrand Pulles et Jaafar Guessous d’Extendam.

Donner un nouveau souffle à l’Ibis Styles Paris Montmartre Nord

Extendam investit également au pied de Montmartre, autre quartier parisien en pleine mutation, auprès de Sylvie Charles et Joris Bruneel, pour l’acquisition de l’Ibis Styles Paris Montmartre Nord, hôtel de 46 chambres situé rue du Ruisseau dans le 18e arrondissement. Depuis quelques années, le Grand Paris Nord se transforme à grande vitesse. Les Puces de Saint-Ouen n’y sont plus le seul point d’attraction. Intramuros, de nombreux lieux alternatifs, culturels ou de restauration attirent de nouveaux visiteurs pour le loisir ou les affaires, et élargissent le rayonnement du quartier. Une nouvelle énergie est également observée extramuros avec de nombreux projets urbains en cours ou en réflexion à Clichy ou Saint-Ouen. « Pour ce 17ème hôtel et cette 5eme participation parisienne commune, nous prévoyons un budget de 800 000 euros de rénovation afin de donner un nouveau souffle à l’établissement. Ces travaux se dérouleront en milieu ouvert afin de n’impacter que faiblement la vie et l’activité de l’hôtel. Joris Bruneel et Sylvie Charles y apporteront également leur expertise d’entrepreneurs hôteliers aguerris pour moderniser les techniques de yield management de l’établissement et créer des synergies entre leurs différents hôtels », ajoutent Bertrand Pulles et Matthieu de Lauzon d’Extendam.