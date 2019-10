Extendam et Solanet Gestion Hôtelière signent leur deuxième collaboration lors de l’acquisition, par Extendam, d’un portefeuille de cinq hôtels sous enseigne Holiday Inn et Holiday Inn Express situés à Lille, Amiens, Toulon et Clermont-Ferrand. L’ensemble de ces hôtels, représentant au total 442 chambres, a fait l’objet d’une acquisition mur et fonds à l’exception de l’Holiday Inn Express Toulon Sainte-Musse ayant fait l’objet d’une opération concentrée sur le fonds de commerce de l’établissement. Une opportunité intermédiée par Christie & Co, spécialiste de l’immobilier hôtelier, représenté par Thomas Krynen.

Deux hôtels Holiday Inn à Toulon

Situé en plein cœur du centre historique de Toulon, à mi-chemin entre la Gare SNCF et le port de commerce, le Holiday Inn Toulon Centre profite d’un environnement dynamique et porteur pour l’accueil d’une clientèle d’affaires. Comptant 80 chambres et disposant d’une superficie de 4 000 m², l’établissement 4 étoiles verra plusieurs projets urbains tels que la rénovation du cœur historique de Toulon ou la reconversion du quartier Chalucet, se déployer au cours des prochaines années. Le Holiday Inn Express Toulon Sainte-Musse s’inscrit également dans un quartier en pleine mutation portant l’ambition de devenir un véritable pôle multimodal. La présence de nombreux bureaux, d’un hôpital et d’une toute prochaine clinique dont l’ouverture est prévue cette année, offre à l’hôtel de 81 chambres et de 2 434 m², un emplacement stratégique qui devrait lui permettre une belle progression de clientèle.

Holiday Inn de Clermont-Ferrand : un emplacement clé et une offre culturelle florissante

Situé en centre-ville, le Holiday Inn de Clermont-Ferrand bénéficie d’un environnement attractif dans une zone dont l’offre culturelle et de loisirs s’avère importante et en plein développement. Le nouveau stade nautique de Pierre de Coubertin accueillant chaque année 360 000 usagers est en effet tout proche de l’hôtel, tout comme La Comédie Scène Nationale ou la toute prochaine grande bibliothèque de Clermont-Ferrand, dont l’ouverture est prévue en 2022.

Disposant de 94 chambres, l’établissement devrait ainsi pouvoir attirer une clientèle d’affaires et de loisirs croissante au cours des prochaines années.

Holiday Inn Lille Ouest Englos : dynamisme commercial et bassin d’emploi

Hôtel 4 étoiles, le Holiday Inn Lilles Ouest Englos jouxte la zone commerciale Englos Les Géants, principale zone commerciale périphérique à l’Ouest de l’agglomération lilloise. Il bénéficie en outre d’une excellente desserte grâce à la proximité de l’autoroute A25 (et de la RN21), et à la future extension des lignes de tramway. D’une superficie de 5 224 m², l’hôtel de 121 chambres propose de nombreuses salles de réunions. Il présente ainsi un terrain très favorable pour l’accueil d’une clientèle professionnelle de plus en plus nombreuse.

Holiday Inn Express d’Amiens : un quartier en pleine mutation

Jouissant d’un emplacement central et d’une très grande proximité avec la gare d’Amiens, le Holiday Inn Express d’Amiens, hôtel 3 étoiles, bénéficiera du projet de rénovation massive du quartier Gare-la-Vallée devant s’achever en 2020 portant à la fois l’arrivée d’une clientèle d’affaires et de loisirs. L’établissement de 1 791 m² propose 66 chambres et 80 m² de salles de réunion.

« Binôme stratégique et complémentaire, Solanet Gestion Hôtelière est un partenaire que nous connaissons depuis longtemps et avec qui nous avons eu le plaisir de réaliser une première opération sur Paris en 2018. Nous sommes ravis d’investir une nouvelle fois à ses côtés dans des actifs présentant de beaux potentiels au sein de villes dynamiques en pleine évolution telles que celles-ci », explique Jean-Marc Palhon, Président d’Extendam.

Solanet Gestion Hôtelière exploite à ce jour une quarantaine d’établissements indépendants ou sous enseigne Louvre Hôtels et Accor. Le Groupe fondé par Jean Solanet et désormais mené par Louis Solanet, réalisent 2 à 3 acquisitions ou constructions chaque année grâce à l’expertise de Timothée Hainguerlot, encadrant l’activité d’investissement au sein de la société.

« Solanet Gestion Hôtelière est une société familiale qui accompagne les investisseurs dans l’hôtellerie depuis une trentaine d’années en France et à l’étranger. Notre positionnement est ainsi à la fois très proche et très complémentaire de celui d’Extendam. C’est pourquoi nous apprécions de travailler avec cet acteur reconnu des plus grandes familles de l’hôtellerie en Europe. Nous sommes également très heureux de réaliser cette nouvelle opération, plus conséquente, avec Extendam », explique Timothée Hainguerlot de Solanet Gestion Hôtelière.