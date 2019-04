Extendam, Schroder Real Estate Hotels (division de Schroder Real Estate formée suite à l’acquisition d’Algonquin Management Partners) et un fonds dédié à l’hôtellerie annoncent l’acquisition conjointe de l’hôtel Aloft Brussels Schuman, un pionnier en Europe de l’hôtellerie de bureau lifestyle ainsi qu’un des meilleurs établissements de la capitale belge.

Ouvert en 2010, l’hôtel dispose de 150 chambres et d’un excellent emplacement au cœur du quartier européen, à immédiate proximité de la Commission européenne. L’hôtel s’adresse à la nouvelle génération de voyageurs en recherche d’espaces communs animés et de prix abordables, permettant ainsi d’attirer à la fois le tourisme d’affaires et de loisirs. Cet hôtel avant-gardiste a prouvé l’efficacité de son concept en réalisant de meilleures performances que ses concurrents depuis son ouverture.

La localisation idéale de l’actif ainsi que ses caractéristiques d’hôtel-bureau lifestyle représentent une promesse client unique et constituent les clés de son succès.

L’hôtel est actuellement sous contrat de management Marriott et le souhait de l’ensemble des parties est de basculer en contrat de franchise après avoir réalisé un important plan de travaux. L’hôtel devrait également bénéficier des synergies résultant de la présence de Schroder Real Estate Hotels à Bruxelles.

Dans le cadre de cette cession off-market, les vendeurs (les groupes Thornsett et RevCap) ont été conseillés par le cabinet d’avocats Racine et EQ Group.

Les conseils des acquéreurs étaient Loyens & Loeff, PWC, Arago et Ideact.

“Nous sommes très heureux d’ajouter cet actif à notre portefeuille car il s’agit d’un actif singulier dont nous suivions l’évolution depuis longtemps. Le concept de l’hôtel a démontré sa résilience lors de la crise hôtelière de 2016 en Belgique. Nous sommes aussi ravis de consolider notre partenariat avec Marriott à travers un nouveau contrat de franchise que nous devrions signer très prochainement avec la marque Aloft que nous trouvons tout à fait pertinente”, déclare Frédéric de Brem, Directeur de Schroder Real Estate Hôtels.

"Nous sommes très heureux de continuer notre partenariat avec les équipes de Schroder Real Estate Hotels et d’acquérir notre premier hôtel à Bruxelles à travers une opportunité off-market qui correspond parfaitement à nos critères de beauté : un hôtel d’affaires situé sur un emplacement premium dans une ville européenne majeure”, ajoutent Bertrand Pulles and Matthieu de Lauzon, Gérants Associés d’Extendam.