Avec les progrès de la médecine et l’amélioration des conditions de vie, l’espérance de vie moyenne n’a cessé d’augmenter ces dernières années. Les Français vivent plus longtemps, et on assiste donc à un vieillissement de la population : on estime qu’en janvier 2050, 1/3 de la population sera âgée de 60 ans et plus.

Or, pour beaucoup de seniors, le moment de la retraite est justement celui où ils peuvent enfin se permettre de faire certaines choses qu’ils n’ont jamais eu le temps d’effectuer auparavant. Certains vont s’adonner à une passion qu’ils avaient oubliée ou négligée, d’autres vont voyager... et certains vont tenter de concrétiser leurs projets immobiliers. Résidences principales ou secondaires, les seniors ont encore des projets plein la tête ! Pourtant, les seniors ont difficilement accès aux prêts immobiliers à cause de leur âge.

C’est dans ce contexte qu’Excellia Finance propose des solutions pour les retraités qui souhaitent financer un projet immobilier.

Le prêt en tant que senior : un accès difficile

La plupart des banques sont réticentes à l’idée de proposer un prêt à une personne de plus de 60 ans, qu’elle considère comme "à risques". Pourtant, aujourd’hui, on vit mieux et plus longtemps. Cependant, malgré les conditions de vie plus sûres et agréables, la durée de vie qui s’allonge ou encore les avancées médicales, les banques restent frileuses lorsqu’il s’agit de prêter à des seniors.

Quelques banques bloquent même totalement la possibilité d’emprunter à partir d’un certain âge. En effet, l’âge maximum de remboursement se situant à 75 ans, voire 70 ans pour de nombreux établissements, il est impossible pour certains de faire un prêt. Même lorsque cela est possible, les conditions sont assez difficiles et l’assurance emprunteur élevée.

Certaines solutions existent mais restent contraignantes, comme le nantissement, où un placement financier sert d’assurance. Le véritable problème reste l’âge limite qui ne permet pas aux seniors de plus de 60 ans d’emprunter.

Le prêt immobilier s’ouvre enfin aux seniors de plus de 60 ans avec Excellia Finance

Excellia Finance distribue dorénavant plusieurs offres destinées au public des seniors afin de satisfaire ceux souhaitant formuler un prêt immobilier.

Cette nouvelle offre consiste en une solution de financement de prêt immobilier sans apport. Cette formule permet d’emprunter jusqu’à 110% de la valeur du prix d’acquisition du bien s’il est neuf. Afin d’également faciliter le processus, les frais de mutation et les frais annexes d’agence et de notaire sont pris en charge dans l’enveloppe de financement. Il est également possible de financer l’achat d’un bien ancien. Le ménage ne doit pas être endetté à plus de 50% avant de formuler ce prêt.

Enfin, un des avantages majeurs est la non obligation de changer de banque pour obtenir le crédit ou d’être domicilié à une banque.

Jusqu’à quel âge emprunter ?

Un avantage majeur de ce nouveau produit est de totalement repousser la limite d’âge, celle de début de prêt pouvant aller jusqu’à 90 ans et de fin de prêt jusqu’à 95 ans. Également, la souscription à une couverture assurance emprunteur n’est pas obligatoire, ce qui évite de payer une cotisation importante, et l’assurance peut être faite sous la forme d’un nantissement. La période de remboursement peut aller de 5 à 35 ans, et une période de 24 à 36 mois de différé est possible.

Ainsi, les retraités possédant une réelle capacité de remboursement, mais qui se voient refuser leurs demandes de prêts à cause de leur âge peuvent enfin emprunter.